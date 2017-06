Você está lendo um tópico

Mulheres dominam a teledramaturgia da Globo e da RecordTV

Rafa! em 17 Jun 2017 - 12:58



"Uma novela sobre pessoas comuns, que trabalham, que amam. Uma novela que mostra as mulheres como protagonistas", anunciava o locutor sobre A Força do Querer, a sensação do momento na faixa das 21h. A novela tem um viés feminista e tem apresentado mulheres fortes, como Ritinha (Isis Valverde), Jeiza (Paolla Oliveira), Bibi (Juliana Paes), Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Irene (Débora Falabella).



Veterana, Gloria Perez escreve A Força do Querer sozinha, sem a ajuda de colaboradores. Em meio a processo de renovação de seu time de autores, a TV Globo, hoje coordenada pelo diretor artístico Silvio de Abreu, tem apostado nos roteiros escritos pelas mulheres. Atualmente, no ar, além de Gloria Perez, temos: Thereza Falcão [Novo Mundo]; Claudia Souto [Pega Pega]; e Angela Chaves e Alessandra Poggi [Os Dias Eram Assim].



Em Malhação: Viva a Diferença, a única trama escrita por um homem [Cao Hamburger], também se destaca por tratar do empoderamento feminino: com cinco protagonistas mulheres.



A Globo ainda conta em seu time com autoras elogiadas, como a dupla Duca Rachid e Thelma Guedes, Elizabeth Jhin, Lícia Manzo, Rosane Svartman, Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.



Na RecordTV, as mulheres também se destacam. São elas: Vivian de Oliveira [Os Dez Mandamentos/O Apocalipse]; Cristianne Fridman [Chamas da Vida/Vidas em Jogo/Vitória] e Paula Richard [O Rico e Lázaro].



Por fim, Iris Abravanel [Carrossel, Chiquititas e Cúmplices de um Resgate] e Leonor Corrêa [Carinha de Anjo] se revezam no horário nobre do SBT.



