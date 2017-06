Você está lendo um tópico

Disney, Globo e dezenas de gigantes de mídia se unem contra pirataria online

Rafa! em 17 Jun 2017 - 15:49



Grandes companhias de mída, incluindo estúdios de Hollywood, empresas de streaming e conglomerados de TV se uniram em torno de um objetivo em comum e criaram a Alliance For Creativity and Entertainment (ACE), ou Aliança Para a Criatividade e Entretenimento, em tradução livre.



Em um comunicado à imprensa, a ACE se descreveu como "uma nova coalizão global dedicada a proteger o mercado legal e dinâmico de conteúdo criativo e reduzir a pirataria online".



Integram o grupo empresas como NBC Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, 20th Century Fox, The Walt Disney Company, Warner Bros. Entertainment Inc, HBO, Amazon, Netflix, Hulu, BBC Worldwide, Grupo Globo e Televisa.



Segundo a ACE, a atuação da aliança terá ênfase no combater à pirataria online. Segundo o comunicado do grupo, levantamentos apontam que em 2016 foram efetuados 5.4 bilhões de downloads ilegais de filmes e séries de TV protegidos por direitos autorais. No ano passado, sites que disponibilizam clandestinamente conteúdos audiovisuais receberam mais de 21.4 bilhões de visitas, contabilizando acessos via desktop e celular.







"A ACE realizará pesquisas, trabalhará em estreita colaboração com agências de aplicação da lei para reduzir organizações ilegais de pirataria, litígios civis, forjar relações de cooperação com organizações nacionais existentes de proteção de conteúdo e buscar acordos voluntários com partes responsáveis em todo o ecossistema da internet", informa o texto.



Em maio, o CEO da Disney Bob Iger afirmou que alegaram ter roubado filmes do estúdio e pediram um pagamento em bitcoins para não vazar algumas produções do estúdio antes de seus lançamentos — possivelmente incluindo Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar e Carros 3. A Netflix sofreu com uma chantagem semelhante e também não cedeu, mas neste caso os hackers vazaram a quinta temporada de Orange Is The New Black. Em 2014, o filme Os Mercenários 3 vazou na internet quase um mês antes de sua estreia.



holygod 10 em 17 Jun 2017 - 15:56



A pergunta É...

Como combater ???





cros em 17 Jun 2017 - 16:04



Não seria tão mais fácil reduzir os valore abusivos que cobram pelos DVD's? Tenho comprado séries e filmes usados em locadora na base dos r$ 20,00 isso que tem muito DVD na faixa dos r$ 5,00.

















