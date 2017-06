Você está lendo um tópico

Satélite

Satélite Intelsat 35e em 34.5º W - previsão lançamento 01/07/2017

CRISPIM em 17 Jun 2017 - 23:28



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6846 | Itajaí - SC





Satélite Intelsat 35e em 34.5º W - previsão lançamento 01/07/2017





Intelsat-Epic-NG-OL (SM)Na Intelsat estamos acostumados com grandes coisas. Nós já possuímos e operamos a maior infraestrutura de satélite, teletransporte e fibra no mundo. Mas temos planos ainda maiores ...



A Intelsat Epic NG é uma plataforma de satélite de alta geração e de alta geração que oferece tecnologia de alto rendimento global sem sacrificar o controle do usuário sobre os elementos e o hardware do serviço.



A plataforma Intelsat Epic NG é uma abordagem inovadora para arquitetura de rede e satélite que utiliza bandas C, Kú e Ka, feixes largos, feixes de pontos e tecnologia de reutilização de freqüência para fornecer uma série de benefícios centrados no cliente. Concebido como uma sobreposição de complementar a maior rede de satélite fixo do mundo, Intelsat épico NG é totalmente integrado com frota de satélites existentes da Intelsat e global IntelsatOne ® rede terrestre .



Intelsat épico NG é baseada em arquitetura aberta e projetado para compatibilidade com versões anteriores, permitindo banda larga , de mídia, de mobilidade e de governo organizações a perceber a relação custo-eficácia da utilização de hardware existente. Ao mesmo tempo, o controle aumentado significa que essas organizações podem desenvolver seu sucesso, oferecendo soluções diferenciadas e personalizadas para seus usuários finais, mesmo definindo características de serviço como a velocidade, hardware e topologia de rede.



Atuação. Cobertura. Ao controle. Quando você tem tudo isso é Epic.

Fonte:





Lançamento Intelsat 35e - 34.0º W



C e 39 transponders da banda Ku para fornecer serviços EpicNG



Lançamento: Cabo Canaveral 1-Jul-2017

Status: planejado

Posição: 34 ° W (34,5 ° W)

Operador: Intelsat

Data de lançamento: 1-Jul-2017 (estimado)

local de lançamento: Cape Canaveral

Veículo de lançamento: Falcon 9 v1.2

Massa de lançamento (kg): 6000

Fabricante: Boeing (Hughes)

Modelo (ônibus): BSS-702MP

Órbita: GEO

Peso: 6.000 Kg

Vida útil esperada: 15+ anos.



Banda C: Cobertura para o Brasil

Polarização: Circular - mão direita ou esquerda

Capacidade configurável: 124 (em unidades equivalentes de 36 MHz)



Banda KU:

Capacidade configurável: 39 (em unidades equivalentes de 36 MHz)

Polarização Linear - Horizontal ou Vertical

Freqüência de ligação descendente: 10,95 a 11,20 GHz e 11,45 a 11,70 GHz



Mais cobertura e detalhes:



















