Em crise, Band dá nova cartada, afunda sua programação e vende horários

quantum em 18 Jun 2017 - 0:46



anos | Jan 2012 | Mensagens: 294 | São Paulo - SP





Em crise, Band dá nova cartada, afunda sua programação e vende horários

13/06/2017Aaron Tura



A Band parece não conseguir sair do rodamoinho da falta de investimentos e crise financeira instaurados há alguns anos por lá. Por conta disso, a emissora acaba de adotar uma medida que deixou muita gente chateada e espantada dentro do canal.





Segundo informações obtidas em primeira mão pelo TV Foco, a Band acertou a venda de toda a sua madrugada. Logo após o “Jornal da Noite”, a emissora será tomada pelos programas de games vendidos e seguirá a partir das 3 da manhã com a programação da Igreja Universal do Reino de Deus, que já existia até às 6 da manhã.



Com essa decisão, séries como “Os Simpsons” e “The Walking Dead” perderam espaço na grade da emissora. A decisão acontece como primeira medida de Diego Gueguel, ao assumir o lugar de Marcelo Mainardi, Vice-presidente comercial, que foi desligado da emissora. A Band explicou a mudança de cargo em comunicado:



“Com o objetivo de adequar o perfil do Grupo Bandeirantes de Comunicação às necessidades atuais do mercado brasileiro, iniciamos, neste momento, reestruturação conforme as seguintes orientações. A partir desta data Diego Guebel assume a vice-presidência de televisão, ficando sob seu comando todos os departamentos da emissora: artístico, jornalismo, operações e comercial”.



As mudanças na programação já passarão a valer a partir desta quarta-feira (14).



quantum em 18 Jun 2017 - 0:50



anos | Jan 2012 | Mensagens: 294 | São Paulo - SP





Esse tal de Diego Guebel que era diretor de programação e promovido à Vice- Presidente comercial é muito incompetente, antes dele a Band estava financeiramente estável e não alugava tantos horário na grade quanto hoje.

















