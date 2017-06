Você está lendo um tópico

Veículo atropela pessoas e deixa feridos em Londres em frente a mesquita

Um incidente com um veículo atropelando pedestres ocorreu na madrugada de segunda-feira (19), em Londres. De acordo com a polícia, pessoas ficaram feridas e uma pessoa foi presa na região de Finsbury Park, no norte da cidade.



Segundo a "Sky News", ao menos 10 pessoas estão feridas, 4 delas em estado grave, disse uma testemunha que estava no local. Ainda não há informações se o atropelamento foi feito deliberadamente ou se o caso foi apenas um acidente.



O Conselho Muçulmano britânico disse, em seu Twitter, que uma van atingiu fiéis que deixavam uma mesquita após realizarem suas orações.



Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/veiculo-atrop...diz-policia.ghtml

Um incidente com um veículo atropelando pedestres ocorreu na madrugada de segunda-feira (19), em Londres. De acordo com a polícia, pessoas ficaram feridas e uma pessoa foi presa na região de Finsbury Park, no norte da cidade.

Segundo a "Sky News", ao menos 10 pessoas estão feridas, 4 delas em estado grave, disse uma testemunha que estava no local. Ainda não há informações se o atropelamento foi feito deliberadamente ou se o caso foi apenas um acidente.

O Conselho Muçulmano britânico disse, em seu Twitter, que uma van atingiu fiéis que deixavam uma mesquita após realizarem suas orações.

De acordo com o jornal "Independent", o veículo seria realmente uma van e teria virado em direção a uma multidão que estava na avenida Seven Sisters Road. O incidente ocorreu por volta das 24h20, horário de Londres, e 20h20, horário de Brasília.























