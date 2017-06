Você está lendo um tópico

Frente fria derruba temperatura em Chapada para 5ºC na terça (Mato Grosso)

Ricardo em 19 Jun 2017 - 0:25 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5575 | Pontes e Lacerda-MT



Frente fria derruba temperatura em Chapada para 5ºC na terça



Fonte:



As temperaturas vão baixar nesta segunda-feira (19), é o que dizem as previsões do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), ligado ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Cuiabá poderá ter uma temperatura mínima de 15°C. Já Chapada dos Guimarães os termômetros devem chegar a 5ºC na terça-feira (20).



Terça, os termômetros de várias cidades do estado estarão marcando as menores temperaturas da semana. Na Capital marcam 10°C de mínima e máxima de 22°C. As temperaturas só voltam a subir na sexta-feira, quando faz 20°C de mínima, já a máxima beira os 32°C. Já Chapada dos Guimarães vai ser ainda fria, com mínima de 5°C e máxima de 19°C na terça, e na quarta com mínima de 11°C e máxima de 25°C.



Em Rondonópolis a mínima é de 10°C e máxima de 25°C, em Tangará da Serra, o dia será ainda mais frio, com mínima de 7°C e máxima de 20°C. Sinop os termômetros marcam mínima de 12°C e máxima de 31°C, e Primavera do Leste a mínima é de 11°C e máxima de 28°C.



