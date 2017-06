Confira a semana de Carinha de anjo (19 a 24/6)

Segunda-feira



Luciano leva uma suspensão por ter feito comentários ruins no colégio sobre Juju e Zeca. Franciely, Fátima e Solange vão até a churrascaria para ver o show de Zeca e Zé Felipe. Cecília conta para Fabiana que a irmã Luzia mudou regras do colégio, agora que está interinamente no lugar de Madre Superiora na direção do colégio. As crianças precisam tomar banho mais cedo e em grupos de quatro meninas, não há mais opções de escolha no jantar, não há mais sobremesas e o cardápio também foi alterado. Nicole e Haydee provam opções de salgados e doces para o casamento. Flávio chega em casa e diz para Nicole que Gustavo fez um jantar em casa de negócios com Verônica. Nicole fica desconfiada que a informação do irmão seja verdadeira. Dulce Maria diz para suas amigas sobre a surpresa que quer fazer na sala da Madre Superiora. Zeca, Zé Felipe chegam na churrascaria com seus amigos e familiares para o aguardado show. Páscoal fica encantado com a beleza de Solange. Juju apresenta o show e anuncia Zeca e Zé Felipe. Nicole vai até o escritório e se depara com Gustavo rindo com Verônica. A modelo entra em fúria e exige de seu noivo uma explicação a respeito do jantar e do motivo dele estar com uma mala de viagem. O empresário diz que o jantar era de negócios, mas que virou uma comemoração com a notícia de que Estefânia e Vitor reataram o noivado. Gustavo explica que a mala significa que ele irá passar a noite em um hotel devido sua casa estar sendo dedetizada. O pai de Dulce Maria manda Nicole embora por considerar que ela está muito alterada. Zeca se apresenta primeiro no show. Emílio fica em casa e brinca com Peixoto de detetive e bandido. Dulce e as amigas pegam tintas na escola. Luciano chega com um amigo na churrascaria aonde Zeca se apresenta. Juju filma o namorado para colocar em seu vlog. Zeca apresenta seu irmão, Zé Felipe, durante o show e os dois cantam juntos. Zé Felipe canta de maneira desafinada e as pessoas estranham a performance da dupla.



Terça-feira



Luciano vaia Zé Felipe e Zeca no show da churrascaria. Juju tira satisfação com os dois, que vão embora. Zeca segue com o show sozinho. Dulce Maria apresenta Valentina para Tereza em seus sonhos. Em casa, todos contam para Inácio que haviam planejado que Zé Felipe cantasse desafinado para que o pai desistisse de insistir que os irmãos cantassem juntos. Inácio fica chateado que foi enganado, mas entende a razão que levou os meninos a fazerem o que fizeram. Verônica pede demissão para Gustavo após escutar como Nicole falou com ele. Dulce Maria e as amigas pintam de maneira desordeira a sala da Madre Superiora para fazer uma surpresa para a religiosa.



Quarta-feira



Gustavo não aceita o pedido de demissão da secretária Verônica, pede para que ela fique na empresa e garante que exigira que Nicole peça desculpa. Silvana chega na empresa e vê Gustavo de mãos dadas com Verônica. Dulce Maria mostra para Fabiana e Cecília a pintura que fez com ajuda das amigas na sala da Madre Superiora. As noviças ficam chocadas ao ver a bagunça e pintura borrada na parede. A pequenina revela que soube que esse era um sonho da Madre através da Bárbara e da Frida. Fabiana e Cecília contam que Dulce caiu em mais uma armadilha de Frida e Bárbara. Rosana deixa na delegacia um retrato seu em um triciclo de surpresa para Peixoto. Ribeiro vê a encomenda e abre sem que Peixoto veja. O policial percebe que agiu errado e tenta esconder a encomenda antes que o delegado descubra o que ele fez. Cecília telefona para Gustavo e com a ajuda de Dulce Maria pede para que ela vá ao colégio com urgência. Fabiana solicita a ajuda de Inácio para que a irmã Luzia não entre na sala da Madre Superiora. Estefânia também vai ao colégio para mostrar o vestido de dama de honra para a sobrinha provar. Peixoto vê o retrato de Rosana na parede de sua sala na delegacia. Fabiana conta para Estefânia o que aconteceu no colégio e que precisará da ajuda dela. Tia Perucas fica em choque ao ver a "obra de arte" de Dulce Maria. Gustavo também chega ao colégio.



Quinta-feira



Gustavo entra na sala da Madre e também fica chocado com a pintura, apesar de entender que Dulce Maria estava bem intencionada. Todos decidem pintar a parede da sala da Madre Superiora para que a religiosa, que volta no dia seguinte, não descubra o que aconteceu. Inácio vai buscar tinta, mas se depara com Madre Superiora saindo do táxi. A religiosa conta que decidiu voltar antes da hora. Enquanto isso, todos tentam limpar a sala da Madre Superiora. Gustavo tira uma selfie com Dulce, Estefânia, Cecília e Fabiana. Madre Superiora entra em sua sala neste exato momento e desmaia ao ver como está sua casa. Fabiana tenta acordar a Madre sem sucesso, então decide jogar a jarra de água na religiosa. Gustavo pula na frente e acaba ficando todo milhado. Madre Superiora acorda e todos conversam com a religiosa para contar o que aconteceu. Dulce não conta que suas amigas lhe ajudaram. A Madre perdoa todos e riem com todo acontecido. Luzia bate na porta como general, sem saber que a Madre está na sala: “A Madre sempre fez vista grossa para as malcriações de vocês, mas agora isso acabou, pois eu que mando aqui. E vou expulsar vocês três (Cecília, Fabiana e Dulce)". Madre Superiora abre a porta e Luzia fica em choque. "Sabe como conhecemos melhor o caráter das pessoas: Damos poder para elas. E você mostrou uma Luzia que nós não conhecíamos!", diz a religiosa. Rosana conta para Juju que seu namoro com Peixoto acabou. Enquanto isso, no colégio, Gustavo pega no rosto de Cecília e em seguida pede desculpa por as vezes esquecer que ela é uma quase freira. O empresário elogia o sorriso da noviça. Nicole está descontrolada com a raiva de Gustavo não atender ela. A modelo quebra a casa toda e ameaça agredir as pessoas. A mulher fala sozinha que Dulce Maria irá lhe ajudar na marra a Gustavo falar com ela.



Sexta-feira



Cecília diz para Gustavo que seria um sonho para ela poder cuidar da Dulce Maria para a vida toda, mas que ele irá se casar e ter mais filhos. A noviça revela ainda que pensa em mudar de colégio, mas não sabe como se abrir assim. Cecília fica parada e imagina como seria ela se casando com Gustavo e beijando ele no final da cerimônia. Dulce chama a atenção da noviça, que desperta de sua imaginação, para mostrar seu vestido dama de honra. Cecília conta para Fabiana que percebeu que seu sentimento jamais irá se realizar, por isso vai tomar uma decisão. No dia seguinte, Fabiana conversa com Diana e revela que irá abandonar a vida religiosa para valer. Cecilia conta que só ela sabe disso e que só vai contar sua decisão após o aniversário de 6 anos da Dulce Maria. Emocionada, a noviça conta que se enganou sobre sua vocação para ser freira. Cecília diz que vai se manter longe de Gustavo, pois ele vai se casar com outra mulher. Nicole vai até o colégio conversar com Dulce Maria e conta que irão se casar. Flávio vai falar com Gustavo após conversar em segredo com Silvana. Nicole diz para Dulce que Gustavo está sofrendo pois queria se casar com ela, mas não pode, pois Dulce não aceita. A megera pede para que a pequenina ligue para Gustavo e peça para que ele se case rápido com Nicole. Flávio coloca câmeras escondidas em seu apartamento visando conseguir um emprego na empresa de Gustavo. Miguel diz para Peixoto que tentará ajudar ele a reatar o namoro com Rosana. Dulce telefona para o pai e mente que ficará feliz se o pai casar com Nicole. Ao chegar em casa, Nicole conta para Flávio que Dulce Maria é insuportável e que quer que a menina fique podre em um colégio interno. Flávio faz com que Nicole conte tudo o que fez com Gustavo para casar com ele. Flávio grava tudo escondido.