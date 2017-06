Confira a semana de O que a vida me roubou (19 a 24/6)

Segunda-feira



Josefina encontra-se com Adolfo em um restaurante, que pede para que eles comam juntos, como nos velhos tempos. Pedro Medina leva Victoria para passear na rua e se encontra com José Luis, que está indo com Laurinho tomar um sorvete. Laurinho mostra a Victoria à foto de seu pai morto, e a menina o reconhece como sendo seu tio Alessandro. Ela o diz que ele está vivo, mas Laurinho pensa que a menina esteja apenas brincando. Fabiola vai atrás de Montserrat depois de descobrir que ela se casará com José Luis. Fabiola derruba uma taça de vinho no vestido de Montserrat. Carlota sugere a sua sobrinha que use o vestido com o qual se casou pela primeira vez. Ela se nega e diz que não é justo com Alessandro. Rosário a apoia. Montserrat acaba, apenas por hora, cancelando o casamento. Enquanto Alessandro e Victor viajam em ônibus rumo à Água Azul, eles se recordam de uma série de momentos vividos com suas respectivas esposas e sentem muita dor. Montserrat chega à igreja e começa a marcha nupcial. Laurinho entra na igreja e José Luis a olha e se lembra que foi com aquele mesmo vestido que Montserrat se casou com Alessandro, mas não se importa. Ele chora de emoção ao ver a linda noiva chegar até ele no altar. Fabiola chega à casa de Graziela e a detém, dizendo que ela não assistirá o casamento de sua filha. Alessandro e Victor, por fim, chegam à Água Azul e comentam que o povoado está sempre igual. Eles veem uma festa do lado de fora da igreja. Alessandro se surpreende ao ver que os noivos são José Luis e Montserrat, ainda mais quando vê Laurinho correndo para os braços de José Luis e chamando-o de papai. Nadia trata de falar com Victoria e explicar o que está acontecendo para a menina, que a chama de mentirosa. O capitão Robledo, durante a celebração da recepção, aproveita para felicitar José Luis pelo seu novo cargo de chefe de polícia. Ele diz, perante toda Água Azul, que daquele momento em diante a cidade estará muito mais segura e sem impunidade.



Terça-feira



Montserrat confessa a José Luis que está com o mesmo vestido de quando se casou com Alessandro, pois Fabiola, em um ato de loucura, estragou seu vestido novo. Alessandro não aceita perder Montserrat. Ele escreve um bilhete pedindo que se vejam no mesmo local onde se conheceram, porém se ela decidir ficar com José Luis ele entenderá e respeitará a escolha. Mas ele quer que ela diga isso olhando nos olhos dele. Renato e Esmeralda se lembram do dia em que se casaram e de todos os detalhes maravilhosos que tiveram nesta data tão especial. Esmeralda aproveita para jogar na cara de Renato que ele não aceitou sua profissão e que ela sente como se no fundo ele tivesse vergonha dela. Josefina lê o bilhete de Alessandro e sai a seu encontro. Ele se surpreende e pergunta por Montserrat. Fabiola, muito violenta, segue mantendo Graziela presa em sua casa. Pedro Medina agradece a Amélia pelos anos dedicados a ele, mas diz que Nádia não está morta, e ela segue sendo a senhora Medina. Amélia diz que imaginou que isso pudesse acontecer, mas não que ele seria tão grosso e descortês. Ela pede que ele tire todas suas coisas de sua casa e não volte mais lá. José Luis, muito zangado, pede a todos os convidados de sua festa que se retirem, pois a festa está encerrada. Carlota fica arrasada com a situação e a postura de José Luis.



Quarta-feira



Josefina volta para sua casa e Alessandro e Victor a recebem. Alessandro pergunta onde está Montserrat. Josefina responde que não sabe, pois ela desapareceu da festa, e nem José sabe onde ela está. Victor e Alessandro pensam que talvez ela descobriu que Nadia estava em Água Azul e foi atrás dela. Graziela conta a Mônica que Fabiola tentou matá-la. Ela a aconselha a denunciá-la, pois essa mulher é louca. Jose Luis e Montserrat esclarecem o mal entendido sobre a ausência da moça no casamento. Eles se apressam para que ela se troque para ir para a lua de mel, onde também estará com o pequeno Laurinho. José Luis e Montserrat chegam a sua casa. Rosário pergunta o que está acontecendo. Ela responde que está tudo bem e pergunta por Laurinho. Rosário diz que o pequeno está em seu quarto, a esperando. Montserrat vai se trocar enquanto José Luis fala com Graziela sobre Alessandro e o estado em que ele se encontra. Graziela o aconselha a não dizer nada a Montserrat, pois correria o risco de perdê-la, porém José se nega a calar-se e a diz que assim que voltarem da lua de mel ele abrirá o jogo. Alessandro chega à casa de Montserrat para falar com ela e evitar que ela parta com José Luis, mas é tarde demais. Graziela o recebe com ameaças, dizendo que Montserrat se casou com José Luis por amor e está esperando um filho dele. Alessandro fica surpreso. Graziela exige que Alessandro vá embora de Água Azul e não cause uma nova dor para Montserrat. Adolfo chega à casa de Pedro para lhe falar da nomeação de José Luis como chefe de polícia. Pedro pede a um comparsa que se desfaça de José.



Quinta-feira



Mônica tenta fazer com que Demetrio se aproxime de sua mãe, mas ele se zanga e diz que não deseja falar de assunto algum com ela. Nadia se lembra do momento em que, pela primeira vez, carregou Victoria nos braços. Alessandro e Victor falam do que Graziela disse, mas ele se nega a ir embora de Água Azul sem Montserrat e Laurinho. Alessandro diz a Josefina e a Victor que lutará por eles até conseguir que o amem de novo. Ele revela que Graziela o ameaçou, caso ele insistisse na ideia de recuperar o amor de Montserrat. Quando Josefina chega à casa de Montserrat dá de cara com Graziela, que a humilha e pede que vá embora. José Luis e Montserrat tentam estar juntos, mas Montserrat não consegue. José, compreensivo, diz que saberá esperar. Montserrat e Laurinho estão desfrutando da viagem de lua de mel e planejam um passeio há um parque de diversão. Alessandro se lembra da cena onde pede a Montserrat que não se aproxime mais dele, caso não estivesse disposta a esquecer de uma vez por todas José Luis. Amélia visita Fabiola e lhe diz que Nadia voltou, pois sobreviveu ao acidente de avião que sofreu, e que está com Pedro em sua casa. Demetrio pede desculpas a Monica por ter se alterado, mas que ela deve entender que há muitas coisas das quais não deseja tratar com ninguém. Mônica responde que o que ocorre é que não há confiança entre eles, e que ele não está preparado para ter uma relação madura com ninguém. Victor manda uma carruagem cheia de flores para Nadia, na casa de Pedro Medina, para que saibam que ela está ali. Nadia se emociona e chora quando Victoria a questiona sobre as flores e a leva até elas, para que as possa sentir. Josefina leva Rosário a sua casa, fazendo a acreditar que vai conhecer o homem de sua vida. Ao chegar ela se encontra com Victor, que por sua vez lhe mostra Alessandro. Eles se abraçam muito felizes.



Sexta-feira



Pedro descobre a carruagem com flores, mas Susana o explica que já irão tirá-las de lá. Pedro pergunta se Nadia sabe das flores. Susana responde que não. Pedro telefona para Adolfo a fim de perguntar o que aconteceu com Victor depois do acidente. Pedro pensa que algo pode ter saído mal, pois Nadia anda muito inquieta. Assim, eles devem ficar alertas e, se Victor aparecer, já sabem o que devem fazer. Adolfo vai visitar Maria na clínica de reabilitação para falar que Nadia, sua irmã, sobreviveu junto a sua sobrinha Victoria, e que ambas estão na casa de Pedro Medina. Maria se emociona, pois intui que Alessandro também esteja vivo e deseja saber com todas as suas forças onde está. Montserrat e José Luis juntos com Laurinho voltam da lua de mel. Laurinho comenta com sua avó Rosário que a trouxe muitos presentes e a convida para ir até seu quarto para vê-los. No quarto, Laurinho conta à avó que no dia do casamento conheceu uma menina chamada Victoria, que lhe mostrou uma foto de Alessandro, seu tio, dizendo que este estava vivo. Rosário se surpreende ao escutá-lo. Maria conta tudo que fez para Adolfo e diz que perdeu o gosto pela vida desde a “morte” de Alessandro. Ela dormia nas ruas e comia no lixão. Ela diz que Ezequiel a ofereceu drogas para esquecer o ocorrido e a transformou em sua amante por muito tempo, até que se cansou dela e a mandou embora. Graziela vai visitar Amélia para perguntar se é verdade que Nadia já voltou, mas Amélia diz não saber de nada. José Luis vai atrás de Fabiola em sua casa para reclamar por ela ter estregado o vestido de Montserrat. Ele pede que ela deixe sua esposa em paz, do contrário, se arrependerá.