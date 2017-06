Confira a semana de Chiquititas (19 a 24/6)

Segunda-feira



Maria Cecília avisa Junior que sua avó é pior que Eduarda e que ele deve ter paciência. Regina lembra do cantor português e insinua que a neta seja piriguete. Apesar de tudo o que aconteceu com Dani, ela continua arrogante. A menina esnoba Maria e diz que não quer brincar com a boneca Laura. Matilde aceita ajudar Cintia num novo plano para recuperar os dois quadros que estão com Carmen e assim voltar a busca ao tesouro. Matilde liga para Carmen e finge ser um comprador de obras que está disposto a deixá-la milionária em troca das pinturas. Carmen aceita encontrar com o falso comprador. Na rua, Matilde se disfarça e finge um assalto para roubar os quadros e pinturas. Porém Carmen já havia percebido o plano e apenas fingiu que estava com medo. Assim que Cintia abre a pintura ela vê duas pinturas de brincadeira. Carmen entra na diretoria e pega as duas em flagrante. Carmen pede de volta tudo que Matilde lhe roubou. Irritada, Carmen anuncia pra todos que Ernestina, que é Matilde, irá cuidar em tempo integral de Dani e caso ela não cumpra com suas tarefas será devidamente punida. Beto se torna dançarino de Tomás Ferraz. Regina diz para Eduarda e Maria Cecília que preferia que a neta ficasse com Tomás do que com Junior.



Terça-feira



Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias, não gosta de ver que Beto também será seu dançarino. Carol chega ao quarto das meninas no momento em que Ernestina, que na verdade é Matilde, está maltratando Dani. Matilde para, porém afronta Carol antes de deixá-las sozinhas. José Ricardo e Carmen passam a desconfiar das saídas de Valentina e acham que se realmente Miguel estiver vivo ela está se encontrando com ele. No outro dia, Carmen segue Valentina pela rua. Regina continua com os comentários ácidos e diz que Eduarda precisa de cirurgias plásticas. Valentina perece que está sendo seguida por Carmen e decide disfarçar. Valentina entrega a comida para moradores de rua e Carmen passa a achar que ela disse a verdade. Os meninos tentam novamente fazer a aproximação do jogador de futebol Alexander e Thiago, que diz ser filho dele. Uma repórter de celebridades aparece no local e decide filmar o encontro dos dois, que chamou de "grande bomba". Alexander diz que não possui filho algum. Duda vê que sua mãe (que está em outro país) postou uma foto com seu novo namorado e o filho dele. O menino acha que a mãe não fala direito com ele, pois está feliz com outra família. Duda diz que acha que foi adotado. José Ricardo explica que não faz sentido isso. Thiago passa a acha que talvez seja filho de outro jogador famoso.



Quarta-feira



Matilde provoca Dani, que após cair da escada está momentaneamente numa cadeira de rodas. Matilde, que finge ser Ernestina, diz que a menina jamais voltará a andar. Dani responde que o doutor Fernando falou que ela voltará a andar. Matilde ironiza e diz que os médicos falam isso apenas para dar falsa esperança. Valentina diz para Miguel que Duda acha que é adotado. Miguel pede para a mãe ficar atenta ao garoto, pois para ele Duda pode ser seu filho. Ana e Tati brincam de vender bijuterias. Dani se recusa a fazer exercícios de fisioterapia e diz para Junior e Carol que sabe que não voltará a andar. Na diretoria do orfanato, Cintia e Armando conversam sobre recuperar os quadros que levam ao tesouro. Armando tenta deixar o assunto de lado para beijar Cintia. Tati vai pedir bijuterias para Cintia e como a porta da diretoria está aberta, flagra os dois quase se beijando. A menina larga a pulseira da Mili no chão e sai correndo. O barulho interrompe Armando e Cintia. Tati diz para Vivi que viu Cintia olhando de maneira intima para Armando. Vivi pede pra Tati não contar isso para ninguém, pois Cintia pode querer mandá-las para orfanatos diferentes. Incentivada pela avó e pela mãe, Maria Cecília liga para Junior, que explica estar no orfanato. Maria Cecília está com ciúmes e preocupada com o fato de Junior passar a ver mais Carol. Matilde avisa Cintia que a pulseira é de Mili. Cintia acha que foi Mili que viu ela quase beijando Armando. Valentina leva Duda para tomar sorvete e tenta se aproximar do garoto. Cintia chama Mili em sua sala e pergunta se a menina não tem nada que ela queira dizer. Mili estranha e diz que não. Cintia diz para Armando que precisa se livrar de Mili o quanto antes, pois acha que ela está mentindo e que viu os dois juntos. Mili diz para Pata que estranhou as perguntas de Cintia. A diretora descobre que crianças com idade superior a 12 anos podem ser transferidas de instituição e logo pensa em Mili, que possui 13 anos.



Quinta-feira



Cintia diz para Matilde que contará que a transferência de orfanatos é obrigatória e não opcional para pré-adolescentes com idade a partir de 12 anos. Cintia vai aproveitar que José Ricardo está fora da cidade para agilizar tudo. Duda pergunta para sua mãe se é adotado. Através da internet, a mãe dele diz que não e aproveita para contar como ele nasceu. Valentina ouve tudo e fica um pouco triste, pois estava com expectativa que ele fosse filho de Miguel. Fernando vai ao orfanato e explica para Dani que é importante ela se empenhar e fazer todo tratamento para voltar a andar. Cintia diz para Mili que não tem uma boa notícia e que José Ricardo recebeu um documento da Vara da Juventude que diz que eles não podem acolher crianças com idade acima de 12 anos e que ela será transferida. Cintia explica que Mili precisa ser transferida pelo menos momentaneamente até ela reverter a situação. Mili fica decepcionada e chora muito. Cintia diz que Mili não pode contar nada para ninguém, pois senão o pessoal do orfanato pode tentar impedir a transferência, o que resultaria numa altíssima multa e fechamento do Raio de Luz. Se sentindo culpada, Mili aceita as recomendações de Cintia, que está mentindo para a chiquitita. Valentina quase é flagrada por Matilde no porão do orfanato. Valentina diz para Miguel que a suspeita dela está errada e que Duda não é o filho dele. Clarita confessa pra Francis que ainda gosta de Beto. Mili acaba revelando para Pata tudo o que Cintia lhe contou. Pata alerta Mili de que Cintia não iria lhe trazer de volta. Cintia avisa que ela será transferida no dia seguinte e que ela não deve se despedir de ninguém para evitar tumultos.



Sexta-feira



Carmen maltrata Duda e Valentina interfere. Carmen tenta demitir Valentina, mas é impedida por Junior. Mosca acha que Mili está triste por algo que Duda tenha feito para ela. Pata diz para Mili não fazer as coisas que Cintia está dizendo, pois pode ser tudo mentira. Duda vai ao orfanato e Mosca tenta brigar com ele. As meninas impedem a confusão e Mili diz que ele não fez nada. Duda e Mili conversam no pátio do orfanato. O garoto diz que, com exceção de Mili, ninguém liga para ele. Duda também desabafa que sua mãe comprou uma passagem para ele ir para a Europa conhecer o namorado dela na Bélgica. O garoto confessa que quer fugir e Mili diz que irá com o menino nesta mesma noite. Os dois combinam tudo. Mosca interrompe a conversa e pede desculpa para Duda. No meio da noite, Oscar (Beto Nasci), pai de Maria Cecília, aparece no apartamento de Eduarda de surpresa. Maria Cecília avisa que Oscar ficará lá até o dia de seu casamento, pois ela o convidou. Mili está pronta pra fugir no meio da noite. Pata flagra a amiga e fica preocupada. Mili explica que irá fugir com Duda. Pata diz que os dois não sabem se virar na rua. As duas choram muito, prometem manter contato e sempre se ajudarem.