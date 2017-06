Confira a semana de No limite da paixão (19 a 24/6)

Segunda-feira



Caetana faz uma encenação para que dona Josefa se convença de que Ana Cristina roubou a pulseira. Mas, tanto Ana Cristina quanto dona Josefa acabam chegando à conclusão de que tudo não passou de uma armadilha preparada por Frida e sua tia. Caetana conta a Frida o que aconteceu e as duas acabam convencidas de que tudo saiu como planejado. Vicente comunica aos empregados da fábrica que Otávio Vila Real se colocou à disposição para o que for necessário e diz a Maciel que o patrão pediu que ele investigue o motivo de José Alfredo ter perdido sua loja de calçados. Maria Madalena ouve a conversa e está a ponto de explicar o motivo, mas Maciel a aconselha a não dizer nada. Gabriel e José Alfredo pressionam Maria Madalena para que ela diga qual dos dois não é seu filho legítimo. Temendo a reação de Gabriel, Maria Madalena mente e diz que José Alfredo não é seu filho. Frida liga para Maciel e avisa que Otávio voltou ao povoado por causa de Ana Cristina. Otávio, enciumado, diz a Ana Cristina que não consegue acreditar que não exista nada entre ela e José Alfredo. Rogério, sem entender por que Otávio viajou sem avisá-lo, liga para perguntar o que aconteceu e se a sociedade continua existindo. Otávio, que voltou a se desentender com Ana Cristina, diz ao sócio que não precisa se preocupar pois já não existe mais nada que o prenda ao povoado e ele está voltando imediatamente para Miami.



Terça-feira



Otávio diz a Ana Cristina que eles nunca conseguirão viver juntos. Ana Cristina cumprimenta Frida pela vitória e diz que pode ficar com Otávio Vila Real. Cecília ouve quando Maciel confessa que matou Rodolfo para poder ficar com Maria Madalena e descobre que ele tem uma câmera escondida no quarto dela para poder vigiá-la. Ela sai correndo para avisar Maria Madalena mas Maciel a mata e depois deixa as chaves perto do corpo de José Alfredo para que o rapaz seja responsabilizado pelo crime. Manuel pergunta a Ana Cristina se ela conhece Rogério, o sócio de Otávio. José Alfredo é preso como principal suspeito pela morte de Cecília. Cesário e Vicente acusam José Alfredo de ser o assassino de Cecília, mas o rapaz jura que naquele momento estava com Otávio Vila Real e pede a Maciel que entre em contato com ele para esclarecer o mal entendido. Maciel coloca Frida a par da situação e pede a ela que diga que Otávio está viajando. O advogado diz a José Alfredo que se Otávio não aparecer para depor a seu favor ele será julgado e condenado pela morte de Cecília.



Quarta-feira



José Alfredo é acusado pela morte de Cecília. Rogério diz a Otávio que conheceu muito bem a sua família e comenta que Nicolas, seu pai, era um homem muito ambicioso enquanto seu tio, Fernando, era um homem muito bom. Otávio não gosta nada dos comentários do sócio e diz que seu tio não era o homem bom que todos acreditavam. Maciel se aproveita da fragilidade emocional em que Maria Madalena se encontra para pedi-la em casamento. Ana Cristina viaja a Miami para pedir a Otávio que volte com ela e deponha a favor de José Alfredo. Ao chegar lá é recebida por Frida, que mente para Ana Cristina dizendo que Otávio viajou a negócios. Otávio não gosta nada da intromissão de Frida e a proíbe de tomar decisões em seu nome. Gabriel é responsabilizado pela morte de um lutador e recebe voz de prisão. A denúncia contra ele foi planejada por Maciel, que pretende com isso pressionar Maria Madalena para que aceite sua proposta de casamento. Tobias discute com Maciel e diz que ele não consegue ser feliz, pois vive desejando tudo que não está a seu alcance. Juliana encontra o pai desmaiado no banheiro.



Quinta-feira



O médico examina Rogério e o aconselha a fazer alguns exames. Otávio diz a Maria Madalena que vai dizer a verdade, favoreça ou não a José Alfredo. Vicente, indignado, diz a Otávio que nunca imaginou que ele fosse capaz de uma injustiça. A empregada da mansão tenta acabar com o mal entendido e conta a dona Josefa que queimou uma blusa sua e Ana Cristina prometeu ajudá-la por isso. Otávio a viu entrando em seu quarto e a acusou de roubar a pulseira. Maciel diz a Maria Madalena que Rodolfo lhe confessou que Rosália é a mãe de um de seus filhos. Manuel conta para dona Josefa que Leonela era mãe de Ana Cristina. Ana Cristina ouve a conversa, descobre que não é neta legítima de Manuel e, emocionada, agradece por todo carinho que recebeu dele, embora não exista nenhum laço de sangue que os una. Ana Cristina comenta com dona Josefa que não quer nem saber o nome de seu pai, pois sua mãe sofreu muito. Otávio devolve as jóias de Maria Madalena. Maria Madalena recebe a notícia de que Gabriel será transferido para o presídio. Otávio leva Rogério até a mansão dos Vila Real e Moisés o reconhece como sendo o pai de Ana Cristina.



Sexta-feira



Moisés avisa Manuel da presença de Rogério na mansão. Manuel conta para dona Josefa que Rogério é o pai de Ana Cristina. Ana Cristina diz ao padre José que se for verdade que sua mãe sofreu tanto por causa de seu pai, então nunca vai querer saber o nome dele. Juliana encontra um pó branco na bolsa de sua mãe e pergunta do que se trata. Lucília mente dizendo que é um suplemento alimentar que coloca no suco de Rogério. Rogério volta a dizer ao Otávio que seu pai sempre foi um irresponsável e que nunca se preocupou com a fábrica. Otávio, irritado, diz ao amigo que não vai admitir que ele volte a falar mal de seu pai. Rogério responde que sempre diz a verdade doa a quem doer. Otávio confessa a Rogério que ama e ao mesmo tempo odeia Ana Cristina, pois ela foi amante de seu tio, Fernando. Frida pede a Maciel que a ajude a se desfazer de Tobias.