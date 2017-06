Confira a semana de O rico e lázaro (19 a 24/6)

Segunda-feira



Asher salva Lia e Naomi. Sadraque ajuda Dalila a voltar a dormir. Asher volta para o alojamento masculino e comenta com Lior sobre o ataque sofrido por Lia. Ebede tenta acalmar Gadise. Daniel pede sigilo nas investigações. Evil agradece o apoio do governador. Zelfa pede para Nicolau esquecer as palavras de Fassur. Nabucodonosor condena os guardas que permitiram a entrada de Dalila em seu quarto. Ilana proíbe Rebeca de visitar Hurzabum. Zac pede para Absalom dizer que errou nos preços dados a Daniel. Matias é avisado sobre um chamado do governador. Dalila agradece a ajuda de Sadraque. Mesaque diz que o problema de Raquel pode ser curado com a fé. A pedido de Beroso, Zac procura Daniel e avisa que Absalom errou nos preços. Zelfa tranquiliza Tamir e Shamir. Zabaia entrega os ingredientes solicitados por Sammu-Ramat. Neusta é inconveniente com Edissa. Sammu afirma que Daniel morrerá em breve. Zabaia humilha Hurzabum. No calabouço, Shag-Shag grita por socorro. Beroso avisa que enviará Asher para o local da construção da estátua. Gadise não gosta do jeito frio de Matias. Ravina avisa que deseja administrar a sinagoga e discute com Fassur. Matias se apresenta no palácio. Ebede avisa que a pretendente de Joaquim está prestes achegar. Fassur conversa em particular com Oziel. Ilana pergunta por Rebeca. Fassur vê Joana e fica atormentado. Beroso anuncia que a punição de Dalila deve ser a morte por afogamento.



Terça-feira



Sadraque explica o problema de Dalila ao rei. Nabucodonosor permite que a costureira fique viva. Dalila agradece a ajuda de Sadraque e pede para ver Raquel. Fassur diz que Joana é demoníaca. Raquel fica aliviada ao saber que Dalila foi libertada. O rei concede mais tempo para que Arioque investigue o assassinato de Chaim. Dana e Joana decidem ajudar na eleição do novo administrador da sinagoga. Daniel divide a fiscalização das riquezas do palácio entre Matias e os sábios hebreus. Evil diz que ficará de olho em Beroso. Sammu-Ramat mostra para a serva Darice as sementes tóxicas trazidas por Zabaia. Beroso chega e pede ajuda para sair do palácio sem ser visto. Daniel deseja boa sorte aos amigos. Tentando defender Hurzabum, Rebeca se desentende com Ilana. Evil-Merodaque vigia a porta do quarto de Sammu-Ramat. Joaquim diz que se recusará a conhecer a nova pretendente. Neusta avisa que mandará Edissa para bem longe, caso ele não aceite receber a princesa de Tiro. Amitis pede para chamar Hurzabum. Gadise pede para Matias arranjar um tempo para conversar com ela. Beroso vai ao encontro de Zac na oficina e pede para ele ajuda-lo a esconder suas riquezas.



Quarta-feira



O sacerdote avisa que irá recompensá-lo muito bem. Aspenaz busca Hurzabum na Casa da Lua. Raquel e Dalila saem para comprar tecidos. Fassur visita Elga. Evil percebe que Beroso não está mais no quarto da sacerdotisa e estranha. O príncipe sai do aposento e Beroso aparece vindo de uma passagem secreta. Raquel e Dalila encontram com Dana e Joana na rua. Asher mostra preocupação com Lia e Naomi. Dalila e Raquel vão ver os tecidos de Joana. Fassur difama Joana para Elga. Sammu pede para Darice buscar uma roupa de Daniel. Amitis pede para Hurzabum falar sobre Shag-Shag. Sorrateira, Darice entra no quarto de Daniel e rouba uma peça de roupa. Tensa, a serva encontra com Namnu no corredor. Amitis avisa que tentará ajudar a mãe de Hurzabum e pede para Aspenaz leva-la até o calabouço. Evil conta sobre o sumiço de Beroso e Daniel desconfia que possa te ruma passagem secreta no quarto de Sammu-Ramat. O governador se suja com a tinta de uma caneta e sai para se trocar. Sammu envenena a roupa de Daniel. Shag-Shag se surpreende ao receber a vista da rainha. Nebuzaradã avisa que a adivinha será condenada em breve. Em conversa com Amitis, Shag-Shag diz que o verdadeiro pai de Hurzabum está vivo e é poderoso. Daniel segue para o quarto. Mesaque observa Zac saindo da cidade com uma carroça cheia de mercadorias e o questiona. Enquanto coloca a roupa envenenada de volta nos pertences de Daniel, Sammu-Ramat se surpreende com a chegada do governador e se esconde em baixo da cama.



Quinta-feira



Daniel não percebe a presença de Sammu no quarto, mas não veste a roupa envenenada. Mesaque revista a carroça e não encontra nada de importante. Zac suspira aliviado e termina de esconder uma pepita de ouro sob as mercadorias. Amitis parabeniza Shag-Shag pela criação de Hurzabum. Daniel percebe que Beroso está tramando algo. Nebuzaradã convida o rei para praticar luta. Namnu pede para Arioque leva-la um dia à Casa da Lua. Cabisbaixa, Rebeca sai para buscar água. Sammu diz ter conseguido colocar a roupa envenenada no quarto de Daniel. Nitócris pede para Nabonido bajular o rei. Rebeca encontra Hurzabum. Ebede avisa que a nova pretendente de Joaquim está para chegar. Edissa sofre com a notícia. Beroso encontra Sammu e diz que seu plano deu certo. Neusta ameaça mandar Edissa para bem longe. Nabonido é inconveniente com Evil e Daniel. Rebeca conversa com Ilana e se abraçam. Daniel pergunta se Mesaque está preparado para defender Shag-Shag no julgamento. Ilana convida Hurzabum para jantar. Rabe-Sáris vai até a casa de Elga e avisa sobre a proximidade do julgamento da adivinha. Shag-Shag agradece o apoio do general Arioque. Hurzabum recebe o amparo da família de Rebeca. Daniel veste a roupa envenenada. O dia amanhece e Absalom se mostra animado com o julgamento de Shag-Shag. Larsa avisa a Asher e Lior que chegou a hora de partir para outra cidade. Elga visita Shag-Shag na prisão. Tristes, Asher e Lior vão deixando a Babilônia com um grupo de escravos. Shag-Shag é levada para o julgamento. Sadraque e Mesaque estranham a ausência de Daniel. Nabucodonosor questiona o atraso de Daniel no julgamento, mas manda trazerem a acusada. Mesaque começa a defendê-la. Evil, Amitis e Arioque também saem em defesa de Shag-Shag. Nicolau diz não se conformar com a falsa acusação. Tamir, Shamir e as gêmeas se mostram ansiosos. Tensa, Elga conversa sobre o julgamento com Zelfa. Hurzabum fica desesperado. Aspenaz vai até o quarto do governador para chamá-lo e se apavora ao vê-lo desacordado.



Sexta-feira



Nabucodonosor concede a palavra à acusada. Sammu-Ramat vê Aspenaz saindo desesperado do quarto de Daniel. O comerciante que encontrou o corpo de Chaim chega ao palácio. Sammu estranha ao perceber que Daniel ainda está vivo. Ravina avisa que irá à sinagoga. Aspenaz procura uma caixa com remédios para ajudar o governador. Sadraque e Abednego levam o comerciante até o rei. Com a ajuda de Darice, Sammu retira a roupa envenenada do governador. Aspenaz estranha ao ver Darice sair do quarto de Daniel com um saco. Sammu finge preocupação com o estado de saúde do governador. Hurzabum tenta entrar no palácio e é ameaçado por um guarda. Sadraque e Abednego chegam à sala do trono com a testemunha. Neusta mostra frieza ao saber do julgamento de Shag-Shag. O comerciante afirma que Chaim foi morto por um homem. Ele avisa que não foi Shag-Shag quem matou a vítima. Nabucodonosor liberta a adivinha. Aspenaz chega e avisa que o governador pode estar morto. Nabucodonosor vai até o quarto de Daniel e pede para salvarem o governador. Mesaque estranha ao ver a pele de Daniel avermelhada. Shag-Shag agradece a ajuda de Arioque. Curioso com o julgamento, Zac vai até o palácio. Ebede-Meleque ampara Gadise. Hurzabum se emociona ao reencontrar Shag-Shag. O rei manda reforçarem a segurança do governador. Evil encontra Joaquim e fala de sua desconfiança. Sammu-Ramat encontra Beroso e avisa que Daniel ainda pode morrer. Mesaque, Sadraque e Abednego começam a desconfiar que a sacerdotisa tentou envenenar Daniel. No alojamento de escravas, Lia pensa em Daniel. Ravina, Zadoque e Matias discutem com Fassur. Elga conversa com Zelfa e diz acreditar na inocência de Shag-Shag. Rebeca agradece o apoio dos familiares. Shag-Shag bebe para comemorar. Zac se apavora ao saber que Shag-Shag foi inocentada. Elga pressiona Nicolau e pergunta qual de seus filhos matou Chaim.