Confira a semana de A escrava Isaura (19 a 24/6)

Segunda-feira



Leôncio sai da prisão e ainda provoca o Sargento. Malvina chega na casa de seu pai e pede desculpas para Tomásia. Raimundo tira André do tronco. Rosa e Isaura cuidam das costas de André. Estela pressiona Branca a falar sobre sua gravidez. Branca confessa que dormiu com Leôncio, mas diz que foi forçada. Henrique recita versos para Aurora e a beija. Malvina conversa com Helena sobre Geraldo. Gioconda é pedida em casamento. Tomásia fica feliz e diz que para o amor não há idade. Perpétua concorda e olha para Gabriel. Malvina pede a Belchior que a ajude na mudança. Leôncio chega na fazenda onde encontra Malvina de malas prontas. Leôncio fica bravo e exige os comprovantes do pagamento da hipoteca. Malvina diz que não estão com ela. Leôncio fica violento. Francisco fica bravo ao ver André fora do tronco. Belchior tenta ajudar Malvina, mas é espancado por Leôncio. Álvaro descobre que Leôncio foi solto e decide ir a fazenda escoltado. O Sargento fica preocupado, mas Álvaro diz que comprou tudo o que pertencia a Leôncio, inclusive Isaura. Diogo chega da cidade com o remédio de Guarací. Flor-de-Lis vai até a casa de Henrique e exige uma casa em seu nome. Henrique se irrita e a coloca para fora de sua casa.



Terça-feira



Leôncio tranca Malvina no quarto, manda Rosa para o pelourinho e ordena que Francisco acorrente Isaura na cama de hóspedes. Geraldo conta a Tomásia que Álvaro comprou a dívida de Leôncio e foi a fazenda. Sebastião se preocupa com Malvina. Álvaro chega à fazenda e diz a Leôncio que a comprou. Álvaro liberta Isaura e André. Leôncio examina incrédulo os papéis. Leôncio ameaça matar Malvina e se suicidar. Francisco trai Leôncio. Rosa cuida de André. Álvaro e Miguel comemoram. Branca planeja dizer que está grávida de Álvaro. Leôncio pede para morar na casa de Francisco. Rosa pede a Álvaro para ficar na fazenda cuidando de André. Álvaro diz a Rosa que vai consultar Isaura.



Quarta-feira



Leôncio ameaça Isaura e Álvaro. Rosa continua com inveja de Isaura. Leôncio pede perdão e dinheiro para Malvina. Raimundo pede perdão para André. Leôncio enlouquecido é expulso da fazenda. Malvina sente pena de Leôncio. Branca pede a ajuda de Estela para dizer que está grávida de Álvaro. Miguel se emociona com a vitória de Isaura. Leôncio vai embora a pé. Isaura recebe sua carta de alforria. Malvina se despede de todos. Leôncio implora que Malvina o leve para falar com Sebastião. Isaura e Álvaro expulsam Francisco e Raimundo da fazenda. André e Rosa se beijam. Os quilombolas chegam a fazenda para atacar. Malvina chega a fazenda de Sebastião acompanhada de Leôncio.



Quinta-feira



Sebastião fica surpreso com a chegada de Leôncio. João chega a fazenda e recebe as boas notícias. Isaura dá a liberdade a todos os escravos da fazenda. Henrique dá um soco em Leôncio. Sebastião furioso e ameaça Leôncio com uma arma. Todos comemoram a liberdade de Isaura. Malvina pede para Sebastião ajudar Leôncio. Sebastião dá uma mísera mesada a Leôncio. Belchior leva o convite para o sarau de Isaura para Perpétua, Gioconda e Gabriel. Leôncio vai ao bordel. Sebastião, Henrique, Helena e Aurora se arrumam para o sarau. Malvina decide ir à festa comemorar. Leôncio diz a Serafina que quer seus serviços de graça. Branca se irrita com a liberdade de Isaura e ameaça matá-la. Todos festejam a liberdade de Isaura, menos Rosa que está triste e Belchior que fica bêbado. Leôncio diz a Francisco e Martinho que planeja matar Álvaro e sequestrar Isaura.



Sexta-feira



Leôncio conversa com Francisco sobre Isaura. Álvaro e Isaura recebem amigos e familiares na fazenda para celebrarem a liberdade dos escravos e a união do casal. Rosa fica brava por continuar escrava e Isaura ter conseguido sua carta de alforria. Gioconda sente ciúmes do Cel. Sebastião com Perpétua. Leôncio pede a arma de Francisco emprestada. Isaura se emociona ao tocar piano para os convidados. Rosa diz a Belchior que vai tentar conquistar Álvaro. Helena sente saudades de Diogo. Branca decide ir ao sarau de Isaura para dizer que está grávida de Álvaro. Geraldo decide ser o advogado de Malvina na separação judicial dela com Leôncio. Rosa diz à Gioconda que seu pai não a ama. Cel. Sebastião passa mal depois de ouvir desaforos de Rosa a seu respeito. Henrique sente ciúmes de Aurora com Álvaro. Belchior pede conselhos ao Cel. Sebastião para conseguir conquistar mulheres. Tomásia teme que Leôncio apronte algo. Francisco vende sua arma para Leôncio. Tomásia e Isaura falam de seus sofrimentos. Tomásia diz à ela que sua vingança estará completa quando Leôncio estiver atrás das grades ou morto.