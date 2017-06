Confira a semana de Ezel (19 a 24/6)

Segunda-feira



Ramiz encontra Kenan e o ameaça com um punhal. Temuz chega de carro trazendo Azad como refém; Kenan foge. Ezel e Ramiz vão ao encontro de Kenan para resgatar Azad e se envolvem em um intenso tiroteio. Ezel se dá conta que Ramiz não se protegeu de propósito, pois tinha certeza de que iria morrer.



Terça-feira



Kenan comemora a morte de Ramiz. Ezel descobre que o pai vendeu a marcenaria onde trabalhava. Ali consola Azad, que está arrasada com a morte do pai. Os homens de Kenan marcam um encontro com Ezel para avisar que a guerra acabou e Kenan é o vencedor. Ezel assume a derrota para Kenan, deixando Ali inconformado.



Quarta-feira



Ezel termina com Bade dizendo que precisa protegê-la. Ezel sofre um atentado na porta de casa. Ali e Tefo correm para ajudar Ezel, mas ele segue os homens que atiraram nele e os mata. Cengiz comemora o fato de ter derrotado Ezel e tenta se reaproximar de Eysan, que o rejeita. Kenan e Eysan saem juntos e Cengiz fica furioso.



Quinta-feira



Temuz recebe uma caixa com os corpos dos dois homens que Ezel matou. Ezel envenena Kaya e diz a Cengiz que vai acabar com todos, um a um. Temuz pede ajuda a Cengiz para encontrar Ezel. Ezel reúne todo o dinheiro que Ramiz deixou e sai com Ali para matar Temuz. Cengiz leva Temuz ao bairro onde moram Meliah e Muntaz.



Sexta-feira



Temuz se aproxima perigosamente de Muntaz e liga para Ezel exigindo que ele venha salvar o pai. Ali visita a prisão atrás de pistas sobre o passado de Temuz. Ezel é baleado. O homem que poderia dar informações sobre Temuz é baleado dentro da prisão. Cengiz diz a Temuz que o ponto fraco de Ezel é Bade. Ezel descobre que Temuz foi adotado quando criança e não tem família.



Sábado



Kenan tem uma visão de Ramiz e fica apavorado. Temuz se aproxima de Bade e Tefo observa os dois de longe. Ezel conhece o homem que adotou Temuz. Após um tempo de separação, Bade e Ezel se falam por telefone. Ezel vai até a casa de Temuz, mas não encontra ninguém.