Confira a semana de A padroeira (19 a 24/6)

Segunda-feira



Izabel decide deixar Diogo entrar em seu quarto. Imaculada começa a se mudar para a casa de Lourenço. Diogo tira a roupa e assusta Izabel. Imaculada abre a porta do quarto e ele foge pelado, causando muitas confusões na rua. Fernão obriga Cecília a dormir no chão e avisa que nunca mais vai tocá-la. Diogo se esconde na casa de Dorotéia. Imaculada fica desesperada ao saber que o homem era Diogo e decide dizer a verdade. Faustino empresta roupas a Diogo e fica com ciúmes ao desconfiar que ele estava com Izabel. Imaculada revela que Izabel é filha de Antônio, mas Honorato explica que Diogo é filho da irmã de Joaquina, que morreu no parto. Joaquina pede que Diogo não se case com Izabel e ele fica dividido.



Terça-feira



Diogo decide não se casar, deixando Joaquina satisfeita e Izabel arrasada. Imaculada pretende mandar Izabel para o Rio de Janeiro. Diogo sente remorsos. Dorotéia pede que Valentim a deixe procurar algo na cabana de Úrsula, mas ele nega. Zoé mente para Marcelina, afirmando que é um menino. Lourenço fica arrasado por ter que aceitar hóspedes e Gertrudes se preocupa com ele. Izabel foge para rezar para a santa e encontra Faustino, que se mostra carinhoso com ela. Molina aconselha Fernão a dar um mapa falso a Valentim para afastá-lo da vila. Dorotéia sugere que Imaculada exija que Diogo se case para limpar o nome de sua família. Fernão fica furioso ao saber o que Diogo fez e vai atrás dele.



Quarta-feira



Fernão afirma que desafiará Diogo para um duelo, se ele não se casar com Izabel. Honorato avisa que, se Diogo não se casar com Izabel, irá para a cadeia. Dorotéia decide procurar nas coisas de Úrsula uma poção para acabar com a paixão de Manoel. Gregório desconfia ao ver Molina desenhando o mapa falso. Molina mostra o mapa para Blanca e ela entrega-o a Valentim acreditando que é verdadeiro. Diogo pede Izabel em casamento. Delfina encontra a receita da poção. Izabel e Faustino rezam juntos. Valentim pede que Blanca leve um recado para Cecília. Honorato elogia Gertrudes, que fica sem graça. Valentim se despede de Blanca com amizade. Imaculada pede que Dorotéia converse com Izabel sobre como será a sua vida de casada.



Quinta-feira



Dorotéia se espanta com a inocência de Izabel e fica com ciúmes ao saber que Faustino se enternece por isso. Cecília encontra Valentim na clareira da santa e lhe diz adeus. Fernão fica triste ao saber onde ela estava. Dorotéia confessa para Delfina que tem medo de perder Faustino. Diogo pede que Izabel o encontre escondida. Damião e Cosme sentem saudades de sua mãe. Gregório ouve Molina e Fernão comentando que Valentim seguiu um mapa falso e avisa Blanca. Dorotéia manda Delfina caçar pulgas para preparar a poção de Manoel. Molina confessa que mandou Valentim embora por ciúmes e Blanca sofre. Izabel avisa a Diogo que está magoada e que ele deve respeitá-la. Izabel leva Damião para rezar e ele pede que a santa o ajude a encontrar sua mãe.



Sexta-feira



Damião promete construir uma capela para a santa. Izabel se aproxima de Faustino. Blanca avisa a Manoel que Valentim seguiu um mapa falso e decide procurar o verdadeiro. Dorotéia e Delfina ouvem. Fernão afirma para Cecília que sempre a odiará, mas nunca a deixará partir. Delfina pergunta para Dorotéia se ela não sente algo por Manoel. Izabel fica cada vez mais impressionada com as explicações de Dorotéia. Blanca pressiona Tiburcina e ela confessa que escondeu o mapa dentro do santo. Izabel pergunta a Imaculada sobre a mãe dos escravinhos, deixando-a nervosa. Delfina cata as pulgas de Inocêncio, que a agarra. Gregório avisa a Molina que sabe que ele fez um mapa falso. Blanca procura o mapa dentro de seu santo.



Sábado



Blanca acha um papel dentro de seu santo. Delfina prepara a poção. Dorotéia sonha em encontrar o mapa e ficar rica. Blanca fica decepcionada ao ver que o papel é apenas uma oração e Manoel decide procurar no santo de sua casa. Izabel e Faustino rezam juntos diante da santa. Manoel toma a sopa de Delfina, desmaia e acorda se coçando inteiro. Izabel fica surpresa ao saber que seu casamento já foi marcado e confessa para Cecília que duvida do amor de Diogo. Dorotéia e Delfina tentam ajudar o poeta. Fernão sofre por Cecília. Gertrudes se angustia porque Lourenço se sente humilhado e não a trata com carinho. Izabel pensa em Faustino. Cecília fica horrorizada ao saber que o mapa que Valentim está seguindo é falso. Manoel fica surpreso ao ver que seu santo sumiu.