Confira a semana de Jikulumessu (19 a 24/6)

Segunda-feira



A família Cabral fica sabendo que Nzola foi estrangulada. Roberto não consegue parar de beber, deixando os familiares cada vez mais preocupados. Margarita e Soraia traçam um plano para ficar no controle do Santa Agnes.



Djamila vai vender fruta e faz muito sucesso.



Margarita se oferece para dar aulas particulares de português a William. A polícia vai ao colégio interrogar os alunos. William finge estar doente e vai embora para não ser reconhecido por Rui.



Nina fica doente e Ivo não pode ir ao funeral de Nzola. Ele pede à Laura para comprar umas peças para a oficina. Em seguida, liga para Nayr avisando que ela vai ter de fazer a mudança de casa sozinha.



Bianca fica furiosa quando vê que Joel voltou ao colégio e diz a Greg que tem um plano para o retirar do Santa Agnes de vez.



Laura vai comprar as peças, mas estão esgotadas e ela acaba indo para a casa de Nayr, pedir ao marido dela que lhe ajude. Laura descobre que Nayr se mudou, vai até o cabeleireiro tentar saber para onde ela foi e acaba por descobrir que o marido de Nayr é Ivo.





Terça-feira



Laura fica em choque com a traição de Ivo. Maria e Elisa chegam em casa e encontram tudo revirado. Acham que a casa foi assaltada, só depois percebem que foi Roberto procurando bebida.



Bianca e Greg dizem para Vanessa o que ela tem de fazer e começam mais um plano para expulsar Joel do colégio.



Laura chega em casa, passa mal e, como não tem ninguém com ela, liga para o colégio pedindo que Joel volte para casa. Soraia vai dar o recado, mas se encontra com Bianca que diz que trata de tudo e que avisa Joel. No entanto, Bianca lhe diz que a professora Elena quer falar com ele na sala. Joel entra, vê Vanessa e se dá conta da cilada.



Djamila diz para a tia Zulmira que vai para Luanda.



Soraia percebe que Bianca não deu o recado a Joel e diz que a mãe dele não está bem. Margarita expulsa Joel do colégio. Ele sai correndo e quando chega em casa vê a mãe desmaiada. Sem saber o que fazer, acaba ligando para o colégio pedindo ajuda.



Lemba e Elena chegam na casa dele e percebem que o caso é grave, decidindo levar Laura para o hospital.





Quarta-feira



Joel, Lemba e Elena vão para o hospital. Bianca e Greg comemoram a expulsão de Joel do colégio. Elisa e Maria chegam com Roberto embriagado em casa e veem o bilhete de Lemba. Maria vai ao hospital. Laura morre. Joel, Lemba e Maria ficam destroçados.



Ivo e Bruno terminam de consertar o carro de Edilson. Os três conversam sobre o passado de Ivo no basquete.



Joel culpa Bianca e Margarita por não ter chegado a tempo de salvar a mãe.



William e Margarita se envolvem e ela nota que William mente e fica desconfiada.



Durante a festinha na casa de Sara, Greg percebe que já não tem muita droga para vender e sai para comprar. Encontra Lukas e é pego pela polícia numa perseguição.



Um aluno do Santa Agnes vai para casa de Sara para comprar droga e Elena descobre que a filha é traficante e usuária de drogas. Emanuel sabe da prisão de Greg e fica furioso. Jurema lhe pede para retirar o filho da prisão, mas Emanuel quer lhe dar uma lição.



Djamila chega em Luanda e está decidida a procurar Nuno.





Quinta-feira



Djamila volta para a capital, Luanda, e tenta encontrar o primo Nuno.



Joel perdeu a mãe e desabafa com o tio sobre o que vai ser de sua família. Roberto não é de grande ajuda, uma vez que ele mesmo também mal sabe o que vai ser da sua sem Nzola, a filha que morreu. Joel não perdoa Bianca e a professora Margarita. Ele teria conseguido chegar a tempo de salvar a mãe.



Ivo e Nina chegam de surpresa e ninguém estava preparado para dar a notícia da morte de Laura. Ivo, sem querer, vê a certidão de óbito da esposa.



Elena quer contar para Rui que a filha Sara foi pega com drogas e que o namorado Greg é um traficante de cocaína, mas Sara não deixa, dizendo que fará tudo o que a mãe quiser. Então, Elena decide que Sara vai estudar no exterior.



Margarita descobre que o aluno que seduziu, para extorquir dinheiro em troca de boas notas, afinal não tem pais ricos. Ninguém conhece a família Costa na cidade de Benguela e o endereço dado por William não existe no mapa.



Joel não quer voltar para Lubango com a família, pois acha que não terá oportunidades de vencer na vida, mas Ivo não concorda. Joel quer ir para Nova Iorque, seguir o seu sonho de ser alguém e um dia voltar para Luanda e poder se vingar de quem lhe fez mal no Santa Agnes.





Sexta-feira



Weza espera todo o dia por Margarita e quando ela vai buscar o carro, Celso lhe diz que Weza quer lhe falar. Margarita pergunta o que está fazendo ali? Weza responde se é assim que depois de tantos anos trata a irmã e o sobrinho? Margarita lhe oferece dinheiro e diz que ela nunca mais a procure, muito menos em frente ao colégio.



Após descobrir a mentira de William, Margarita diz que se ele quiser continuar estudando no Santa Agnes terá de fazer tudo o que ela quiser e que hoje lhe dará mais uma aula particular na sua casa.



Soraia vê Margarita falando com William fora do colégio e questiona sobre o que andará a diretora tramando. Decide ir até sua casa e descobre que para além das aulas, Margarita se aproveita sexualmente dos alunos.



Djamila encontra o primo Nuno. Maria consegue convencer Ivo a enviar Joel para Nova Iorque. Joel inicia um novo ciclo da sua vida no país do Tio Sam.