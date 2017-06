Confira a semana de Malhação (19 a 24/6)

Segunda-feira



Tato, Anderson e Fio arrombam a porta do banheiro do galpão. Roney pede para Josefina tomar conta de Tonico. Keyla é levada ao hospital em uma ambulância. Mitsuko chega ao hospital e vai com Keyla para a UTI. Tato chega ao hospital com Anderson. Ellen se surpreende ao saber que Nena cuidará de Keyla. Tato liga para K1. Clara fala mal de Lica para Felipe. Nena estranha o jeito como Mitsuko trata Anderson. Nena não aceita o namoro de Anderson e Tina.



Terça-feira



Mitsuko se preocupa com o estado de Keyla. Keyla se desculpa com Roney. Telma ofende Keyla e Tina se irrita. Juca mostra a Lica um vídeo na internet. Benê não deixa Ellen dispensar Fio. Felipe faz um desenho de Lica. Keyla e Tato discutem. Dóris cuida de Tonico. Lica discute com MB. Josefina devolve Tonico para Roney e elogia Tato. Anderson manda a música de Tina para MC Pimenta. Roney questiona Tato sobre a paternidade de Tonico.



Quarta-feira



Tato tenta convencer Roney de que é o pai biológico de Tonico. Anderson avisa a Tina que MC Pimenta quis ler sua música novamente. Tato cuida de Tonico. Bóris sugere fazer uma festa para inaugurar o novo aplicativo da biblioteca. Mitsuko exige que Edgar melhore a segurança do colégio. Tina implora que Noboru converse com Anderson. Roney questiona Keyla sobre Deco. Keyla se emociona com a recepção de Tato. Edgar e Marta conversam com Lica. Tato diz a Keyla que quer registrar Tonico.



Quinta-feira



Lica se enfurece com Edgar e Marta tenta acalmar os dois. Benê pede para Guto avançar mais nas aulas de piano. Jota dá um computador para Dóris entregar para Ellen. Anderson incentiva Tina a gravar sua música com ele. Felipe entrega a Lica o desenho que fez dela. Jota e Ellen usam Juca para uma demonstração de como usar o aplicativo da biblioteca e Bóris fica encantado. Dóris encoraja Keyla a colocar Tonico em uma creche e voltar a estudar. Keyla fala o nome de Deco enquanto dorme e Roney questiona a filha sobre seu envolvimento com Tonico.



Sexta-feira



Roney decide ir com Keyla, Tato e Tonico ao cartório. Lica mente para Marta. Dóris conta para Bóris que Jota deu um computador para Ellen. MB faz uma proposta para Lica, que se irrita. Fio reclama de Ellen não querer ajudá-lo. Dóris entrega a Ellen o computador dado por Jota. Bóris repreende Jota por não mencionar Ellen para Edgar, depois da apresentação do aplicativo da biblioteca criado por eles. Ellen tenta devolver o computador para Jota. Keyla afirma que precisa encontrar Deco.