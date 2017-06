Confira a semana de Novo mundo (19 a 24/6)

Segunda-feira



Joaquim vai embora e leva Quinzinho com ele, deixando Elvira desesperada. Diara tenta falar a sós com Anna, mas Thomas as surpreende. Pedro passeia com Leopoldina. Bonifácio ameaça Narcisa para que ela desista de ir ao Solar. Rosa ajuda Domitila a se arrumar para ir ao encontro de Dom Pedro. Thomas intercepta a carta de Piatã e Anna fica revoltada. Elvira implora para ver Quinzinho. Wolfgang sente ciúmes de Diara e Ferdinando. Elvira procura Thomas, avisa que Joaquim a ameaçou e pede mais dinheiro para fugir com Quinzinho. Domitila surpreende Dom Pedro quando chega ao Paço. Thomas marca um encontro com Elvira e acerta um serviço com Jacinto. Leopoldina fica desconfortável na presença de Narcisa. Bonifácio manda Domitila embora a pedido de Dom Pedro. Peter inicia um novo tratamento em Amália. Joaquim volta à taberna e Hugo o questiona sobre Elvira. Elvira é atacada por Jacinto.



Terça-feira



Jacinto avisa a Thomas que o corpo de Elvira foi encontrado. Joaquim recebe a notícia da morte de Elvira e tenta acalmar Quinzinho. Germana e Licurgo acusam Joaquim pela morte de Elvira e o rapaz acaba preso. Peter e Libério tentam libertar Joaquim e avisam a Dom Pedro e Bonifácio. Hugo tranquiliza Quinzinho. Thomas é interrogado pela morte de Elvira. Dom Pedro visita Joaquim na cadeia, mas vai embora quando Joaquim fala de Domitila. Thomas revela a Anna que Joaquim foi acusado pela morte de Elvira. Bonifácio garante a Joaquim que irá ajudá-lo. Anna afirma que se vingará de Thomas. Cecília tenta se entender com Libério, mas é impedida por Matias. Licurgo insinua que Wolfgang tem motivos para sentir ciúmes de Diara e Ferdinando. Thomas invade a casa de Domitila. Matias descobre que é irmão de Cecília. Jacinto conduz o caixão de Elvira.



Quarta-feira



Jacinto deixa o caixão no cemitério e vai embora. Bonifácio afirma que Joaquim é inocente. Anna pensa em fugir e pede a ajuda de Liu. Jacinto chega a um esconderijo. Dom Pedro afirma que não pode ajudar Joaquim. Narcisa insiste para que Leopoldina vá com ela até o Solar e Dalva tem uma ideia para impedir a visita. Hugo cuida de Quinzinho. Licurgo e Germana pensam em saquear a casa de Elvira. Thomas não gosta de saber que Liu saiu de casa sem a sua permissão. Matias decide ajudar Cecília. Domitila seduz Dom Pedro. Hugo leva Quinzinho para visitar Joaquim. Tibiriçá vai com Piatã ao local onde ele precisa ficar para se tornar Pajé e Jacira se aflige. Anna tenta fugir com a ajuda de Liu, mas Thomas a impede.



Quinta-feira



Thomas prende Anna e usa Vitória para castigá-la. Anna descobre que foi traída por Liu. Sebastião tenta convencer os representantes das províncias a ficarem contra Dom Pedro. Quinzinho se irrita ao ver Germana e Licurgo com as roupas de seus pais. Jacira se perde ao tentar ir atrás de Tibiriçá. Piatã não sabe o que fazer para se tornar um Pajé. Diara tem uma ideia para tentar animar Ferdinando. Peter compra tecidos e material de costura para Amália, que fica encantada. Wolfgang vê Ferdinando e Diara juntos no quintal e fica enciumado. Thomas manda Domitila convencer Dom Pedro a nomear Francisco como seu secretário. Bonifácio descobre a estratégia de Sebastião para prejudicar Pedro. Dom Pedro e Domitila dançam durante o sarau e todos fazem comentários. Leopoldina vai atrás da comitiva dos representantes das províncias.



Sexta-feira



Leopoldina convence os representantes das províncias a irem ao encontro de Pedro. Thomas impede Anna de cuidar de Vitória. Dom Pedro decide acabar com o sarau e Domitila fica furiosa. Leopoldina convence os representantes a firmarem um acordo e Dom Pedro se surpreende. Anna estranha o comportamento de Nívea. Ferdinando defende Diara e os dois se encantam um pelo outro. Idalina aconselha Wolfgang a confiar em Diara. Thomas provoca Joaquim na cadeia. Joaquim teme pela segurança de Anna. Matias fala para Sebastião que sabe que ele é seu pai. Domitila se recusa a perdoar Dom Pedro. Amália passeia com Peter e fica intrigada quando vê a princesa passar por eles. Joaquim conta a Leopoldina tudo o que sabe sobre Thomas e implora que ela ajude Anna. Anna dá um ultimato em Liu. Elvira acorda assustada em seu cativeiro.



Sábado



Leopoldina afirma a Joaquim que tentará ajudar Anna. Peter chega com Amália a uma loja de tecido e Madre Assunção aparece no estabelecimento. Dom Pedro escreve cartas a Domitila. Hugo é flagrado tentando abrir o quarto de Thomas e Licurgo o ameaça. Leopoldina pede para Dom Pedro ajudar Joaquim. Domitila garante a Thomas que pode manipular Dom Pedro. Ferdinando se incomoda ao ver Diara e Wolfgang juntos. Germana flagra Hugo vasculhando seu quarto. Peter faz mais uma sessão de hipnose com Amália. Tibiriçá explica o que acontecerá com Piatã na mata. Elvira ouve Jacinto ameaçar sua vida e se desespera.