Confira a semana de Pega pega (19 a 24/6)

Segunda-feira



Luiza diz a Douglas que Nelito levou Pedrinho para sua casa. Douglas consegue um quarto no hotel para Luiza se esconder. Sandra Helena nota que seu armário do hotel foi arrombado. Elza e Prazeres observam Evandro conversando com Borges. Luiza esbarra com Eric no corredor do hotel e eles se beijam. Flor pega uma carteira que vê em um aparador no hotel e se esconde com Bebeth. Domênico procura Júlio para fazer uma reconstituição dos passos do garçom na noite do roubo do hotel.



Terça-feira



Tânia é suspensa por ter mexido no armário de Sandra Helena. Bebeth devolve a carteira a Dom. Elza e Prazeres convidam Antônia para a festa surpresa que preparam para Júlio. Antônia fica surpresa ao saber por Domênico que o segurança do hotel está em coma. Pedrinho não aceita a ajuda de Eric. Athaíde pergunta a Lígia se Maria Pia é sua filha. Madalena conta a Maria Pia que Athaíde flagrou Lígia e Pedrinho se beijando. Malagueta ajuda Sandra Helena a inventar que a bolsa de grife foi um presente de Dona Marieta. Márcio afirma a Eric que Bebeth está doente.



Quarta-feira



Antônia avisa a Douglas que o delegado Siqueira irá intimar Eric. Caio conta a Pedrinho e Luiza que Eric é inocente e oferece as provas em troca de dinheiro. Sabine quer provar que Eric fez um mau negócio ao comprar o hotel. Madalena culpa Cristóvão por ter perdido seu filho. Márcio diz a Tereza que Borges está escondendo alguma coisa. Borges trabalha em uma marcenaria. Luiza revela a Pedrinho que trancou a faculdade e pede ajuda a Douglas para procurar um emprego. Sabine fica furiosa ao ver Eric exposto no noticiário policial. Agnaldo propõe levar o hotel à falência.



Quinta-feira



Siqueira conta a Eric que Marco ajudou Bebeth. Malagueta combina com os colegas a sabotagem ao hotel. Eric revela ao delegado que não contou que pegou os óculos no quarto de Bebeth para poupar a filha. Cinthia estranha o desentendimento entre Júlio e Agnaldo. Lígia pergunta a Sabine o motivo de sua vinda ao Brasil. Luiza diz a Bebeth que as dúvidas sobre o caráter de Eric estão diminuindo. Márcio é impedido de entrar no hotel. Eric faz a reconstituição do dia do roubo, mas fica preso com os policiais no elevador do hotel. Tereza pergunta aonde Borges tem ido. O delegado Siqueira provoca Júlio.



Sexta-feira



Antônia diz a Siqueira que Eric não é culpado pelo roubo no hotel. Maria Pia desconfia que foi Malagueta quem atropelou o segurança que monitorava as câmeras no dia do baile. Júlio pensa em fugir com sua família. Sabine diz a Dom que o hotel deve ser desmembrado e vendido. Pedrinho acusa Eric de ladrão e exige seu hotel de volta. Malagueta elogia Maria Pia. Luiza conta a Eric que Cassio procurou Pedrinho. Eric revela a Luiza que Cassio é o culpado pelo crime do Pará. Agnaldo propõe a Sandra Helena que use uma identidade falsa.



Sábado



Eric conta à polícia que o nome verdadeiro de Cassio é Vinicius. Júlio avisa a Malagueta que a polícia encontrará o carrinho que eles usaram para transportar as malas com o dinheiro do roubo. Luiza beija Eric. Eric revela a Seixas que Bebeth costuma pegar coisas que não são suas. Bebeth chora porque Flor vai embora. Malagueta diz a Maria Pia que ela se tornou sua cúmplice. Sandra Helena conta sobre a festa surpresa que as tias de Júlio estão preparando para ele. Sabine conta a Dom que Bebeth é culpada pela morte da mãe.