Confira a semana de Os dias eram assim (19 a 24/6)

Segunda-feira



Rimena tenta acabar com uma discussão entre Gustavo e Amaral. Alice chama Nanda para ir com ela ao comício. Toni fala para Maria sobre o fim de seu casamento com Monique. Gustavo conta para Rimena por que deixou de tocar violão. Cátia se emociona ao ver a quantidade de pessoas no comício. Josias decide ficar com Natália, que tenta se motivar a ir para o comício. Alice fotografa as pessoas na rua. Renato encontra com Gustavo e Rimena. Amaral decide deixar o comício e se encontra com Cora. Natália se emociona ao observar o palanque ao fim do comício. Alice vê Renato e tem um desmaio.



Terça-feira



Renato ampara Alice e Rimena se irrita. Renato estranha o comportamento de Alice e Gustavo tenta afastar a fotógrafa do irmão. Maria se despede de Toni. Vera revela a Renato sobre o trato que fez com Arnaldo e Amaral. Caíque encontra Nanda em uma boate. Vitor afirma a Alice que a Polícia mentiu para ele e para Arnaldo. Gustavo tenta acalmar Rimena. Natália vê Amaral na rua e se desespera. Gustavo incentiva Vera a esquecer a carta de Alice. Caíque, Rudá e Esperança estranham a felicidade de Toni. Renato perdoa Gustavo. Vera devolve a Renato a carta que ele escreveu para Alice.



Quinta-feira



Vera orienta Renato a se desfazer da carta e do anel. Amaral conta sua versão para Alice e Vitor afirma que não sabia de nada. Maria incentiva Renato a entregar a carta para Alice. Caíque convida Nanda para sair. Amaral exige que Vitor lhe dê um alto cargo em sua empresa. Renato conversa com Toni sobre Alice. Cátia mostra seu jornal para Gustavo. Alice encontra um imóvel para montar seu ateliê. Renato deixa a carta e o anel em um envelope na portaria do prédio de Kiki. Maria dispensa a companhia de Leon e vai ao cinema com Toni. Caíque e Nanda se beijam. Alice recebe a carta de Renato.



Sexta-feira



Renato discute com Rimena. Cora questiona o porteiro sobre o envelope recebido por Alice. Maria conta para Vera que está namorando Toni. Natália tem uma crise de pânico e Josias tenta acalmá-la. Rimena acusa Vera de querer acabar com seu casamento. Alice pede para Nanda encontrar uma forma de colocá-la em contato com Renato. Natália sofre um acidente e é levada para o hospital. Alice se reconcilia com Cátia e vai com ela ao hospital buscar Natália. Rimena vê Alice no hospital e a hostiliza. Vitor pede que Amaral o leve até a casa de Renato. Alice desiste de voltar para a casa da mãe. Vitor chega à casa de Renato e Gustavo tira satisfações com o empresário. Renato e Alice se encontram no mirante.