TV Brasil estreia programa sobre curtas nesta terça

A TV Brasil abre mais uma janela para as produções de curta-metragem em sua grade de programação com a estreia do programa Curta em Cena nesta terça, dia 20 de junho, às 23h30. A atração, apresentada pela jornalista Tâmara Freire , busca fomentar a produção audiovisual brasileira desse formato de filmes.



Dedicada ao conteúdo nacional de curta duração, a série recebe realizadores e especialistas para um bate-papo sobre esse mercado e a cena audiovisual contemporânea. Além de divulgar os filmes, a proposta é estimular o desenvolvimento de produções nesse formato, descobrir novos talentos e criar novas plateias.



Com 52 episódios de 26 minutos, o programa da emissora pública exibe semanalmente, às terças, sempre às 23h30, um curta-metragem ou trechos de pequenos filmes e traz um debate, no estúdio, de um convidado com Tâmara Freire.