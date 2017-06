Você está lendo um tópico

Sandy e Tiago Iorc cantam ao vivo no Dancing Brasil

O Dancing Brasil desta segunda-feira, dia 19 de junho, recebe dois convidados especiais: Sandy e Tiago Iorc cantam, ao vivo, no palco da atração. As estrelas que continuam na competição: Jade Barbosa, Leo Miggiorin e Maytê Piragibe, acompanhadas de seus respectivos bailarinos, dançam embaladas pelas músicas dos cantores. Cada dupla fará duas apresentações que serão avaliadas pelos jurados Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho.



Nesta reta final do programa, a disputa está cada vez mais acirrada. Agora é tudo ou nada. Momento de superação e adrenalina. Quem levará para casa o prêmio de R$ 500 mil? A grande final acontece na segunda-feira, dia 26/06.























