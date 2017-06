Brasil Urgente estreia novo cenário nesta segunda

Um dos carros chefes do jornalismo da Band , o Brasil Urgente estreia cenário e pacote gráfico reformulados nesta segunda-feira, dia 19 de junho.



A nova identidade visual aposta no dinamismo do noticiário apresentado por José Luiz Datena – na abertura, por exemplo, cenas fotografadas por São Paulo refletem uma cidade veloz. Datena também terá à disposição um videowall que o conectará a ilustrações dinâmicas. Outro recurso que estará à disposição do âncora será a realidade aumentada; imagens tridimensionais que poderão ser adicionadas ao cenário real.