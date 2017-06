Você está lendo um tópico

Eurochannel exibe o drama romeno "De Volta para Casa"

Vinte e quatro horas podem mudar o seu futuro? Depois de saber que sua companheira está esperando uma criança, Robert foge de Bucareste para o pequeno vilarejo onde ele cresceu. O tempo passou e os velhos amigos criaram raízes na cidade, mas Robert é agora o homem que todo mundo admira.



O canal Eurochannel exibe o cômico-drama De Volta para Casa , a história de um homem que triunfou na capital da Romênia, mas agora volta para enfrentar o seu futuro. A produção vai ao ar no sábado, dia 8 de julho, às 21h15.



Um projeto de art-house puro, De Volta Para Casa é a produção de estreia de Andrei Cohn. O filme conta a história de Robert, um jovem escritor passando pelo momento mais difícil de sua vida. Um dia, ele decide fugir de seus problemas em Bucareste e se juntar ao seu pai depois de três anos ― o tempo desde que sua mãe morreu. Assustado com o futuro, o escritor recua para o passado, na esperança de consertar seu presente, identificando onde sua vida deu errado.























