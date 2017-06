Caixa Misteriosa com leilão é o próximo desafio do MasterChef

No episódio do MasterChef desta terça-feira, dia 20 de junho, os participantes enfrentam mais um desafio da Caixa Misteriosa . Desta vez, os cozinheiros vão encontrar nas caixas apenas os ingredientes para o acompanhamento do prato. A proteína, que é a estrela do prato, será adquirida através do Leilão MasterChef . Cada um dos 11 competidores fará um lance para obter um corte de uma carne nobre, a vitelona. A moeda de troca no leilão será o tempo de prova.



Os autores dos melhores pratos vão para o mezanino. Os demais ficam nas bancadas para mais um prova. Nessa etapa, os cozinheiros terão de preparar pratos típicos dos países da América do Sul (Argentina, Bolivia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela), utilizando ingredientes obrigatórios.



Os três piores cozinheiros permanecem nas bancadas para a prova de eliminação. Nesta, eles terão a missão, aparentemente simples, de preparar o famoso PF (Prato Feito), composto por arroz, feijão, ovo e farofa, em uma hora. O pior será eliminado.