Netflix supera número de assinantes de TV a cabo nos Estados Unidos

Nos últimos anos o mercado de TV por assinatura nos Estados Unidos perdeu cerca de 4 milhões de assinantes e pela primeira vez a Netflix superou o número de clientes se comparado à quantidade de assinaturas de TV a cabo.



Segundo pesquisa divulgada pela Leichtman Research, as companhias locais de cabo registraram um total de 48,61 milhões de assinaturas. Já a Netflix reportou um total de 50,85 milhões. Os dados divulgados não incluem as operadoras menores que representam apenas 5% do total de assinantes.



Por outro lado, os serviços de TV via cabo seguem crescendo e já somam 38 milhões de cliente. No total, o mercado americano possui pouco mais de 93 milhões de assinantes somadas as tecnologias de cabo, satélite e serviços de vídeo sob demanda.