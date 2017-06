Última temporada de Grimm estreia em julho

O canal de TV por assinatura Universal estreia no dia 3 de julho, segunda-feira, a partir das 22 h, a 6ª e última temporada temporada de Grimm , com a exibição de dois episódios em sequência.



No episódio “ Fugitive ”, após o massacre no loft de Nick (David Giuntoli), o capitão Renard (Sasha Roiz) está empenhado em eliminá-lo de uma vez por todas e ordena uma caçada ao detetive. Hank (Russell Hornsby) e Wu (Reggie Lee) voltam para a delegacia para manter o olho no capitão e ajudar o resto da equipe a ficar alguns passos à frente.



Enquanto isso, Monroe (Silas Weir Mitchell) e Rosalee (Bree Turner) tentam decidir se continuam ou não em Portland agora que estão esperando o primeiro filho. Em outra parte, Eve (Bitsie Tulloch) sofre os efeitos colaterais do poder de cura do misterioso objeto encontrado por Nick.



Já em “ Trust Me Knot ” , Hank e Wu encontram uma solução para deter a caçada de Renard, enquanto Nick ainda está fugindo da polícia. Adalind (Claire Coffee) recebe um telefonema que a coloca no meio da perseguição.