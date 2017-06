Canal OFF comemora o Dia Mundial do Surfe com programação especial

No dia 20 de junho , Dia do Surfe , a partir das 13h, o canal OFF dedica todo o seu amor ao esporte com uma programação especial. Em seis horas, o canal contempla as principais produções internacionais e nacionais já exibidas no OFF e destaca o documentário inédito “Distance Between Dreams” , programado para às 17h.



Às 13h começa a programação com "The Essence Of Surfing" , através de depoimentos de surfistas iniciantes, amadores e profissionais, o documentário tenta descobrir o significado do surfe para seus adeptos e revelar ao mundo a essência do esporte. Seguido de "The Art of Surfing" , às 14h, filmado inteiramente em 35mm e 16mm, o documentário de Philip Waller busca mostrar o surfe como uma arte, com belas imagens e manobras realizadas por talentosos surfistas, como Kelly Slater e Mick Fanning, tudo embalado por uma minuciosa seleção musical.



"Surf Espetacular" , às 14h30, documentário de 1994 que registra surfistas brasileiros como Teco Padaratz e Fábio Gouveia no início daquela década, com locações no Rio de Janeiro, Havaí e África do Sul. Às 15h, vai ao ar "Fortune Wild" . Com uma linguagem divertida e poética, o documentário do diretor Ben Gulliver acompanha um grupo de surfistas que vai até a Colúmbia Britânica, no Canadá, explorar as ondas e curtir um estilo de vida autossuficiente e intimamente ligado à natureza ao redor.



"Kill the Matador" , às 15h30, é projeto pessoal do surfista e fotógrafo Otis Carey com alguns dos maiores nomes do surfe na atualidade: Ozzie Wrong, Chippa Wilson, Thom Pringle, Luke Stedman, Benny Godwin, Derek Hynd, Asher Pacey, Cooper Chapman, Jack Irvin, George Henderson e Joel Ford. Às 16h será exibido "View from a Blue Moon" , documentário sobre o surfista mais dinâmico do mundo, John John Florence, o novo campeão mundial, e seus amigos mais próximos. Acompanhe-o desde o quintal de sua casa, na costa norte da Ilha de Oahu, até alguns de seus destinos favoritos de surfe ao redor do mundo.



O inédito "Distance Between Dreams" , às 17h, o histórico ano no surfe de ondas grandes ganha vida através dos olhos do icônico surfista Walsh, quando ele coloca a mente e o corpo em movimento para redefinir os limites do surfe a alturas inimagináveis. Seguido dos episódios especiais de "Colônia de Férias" , às 18h e "Brazilian Storm" , às 19h, com o perfil de Deivid Silva, que aos 21 anos é um dos maiores destaques brasileiros na divisão de acesso do circuito mundial.



Dia Mundial do Surfe no dia de 20 de junho , a partir das 13h no canal OFF