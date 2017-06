A&E exibe especial sobre crianças que cometeram crimes

O que acontece quando um menor de idade comete um assassinato? O especial inglês de duas horas de duração que o A&E estreia, "Crianças Que Matam" , mergulha nas mentes de jovens assassinos e conta as intensas histórias de vida dos menores criminosos e de suas vítimas, com acesso exclusivo às famílias envolvidas.



As histórias reais e emocionais entram fundo em momentos trágicos de violência e mostram os efeitos negativos sobre as famílias das vítimas e sobre os próprios assassinos. Entrevistas profundas com os advogados de defesa e acusação de cada um dos casos, bem como com especialistas em psicologia infantil, levantam um debate sobre punição versus reabilitação, e as competências da mente adolescente.



"Crianças Que Matam" estreia dia 21 de junho , às 22h20 no A&E.