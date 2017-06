Talk-show de Nasi ganha nova temporada no Canal Brasil

Os mistérios, segredos e personagens mais excêntricos da noite paulistana estão de volta ao Canal Brasil . Na nova temporada de "Nasi Noite A Dentro" comandado pelo vocalista do Ira!, o público vai acompanhar as aventuras do anfitrião por lugares ainda mais inusitados da maior metrópole da América Latina. Em seu quinto ano, a atração reúne um perfil variado de entrevistados, entre jogadores de futebol, músicos, escritores, donos de casas noturnas e outras figuras que vagam pela madrugada da terra da garoa.



A agenda insólita do cantor pelos cantos mais incomuns da cidade e torna-se ainda mais eclética. O ex-jogador de futebol e comentarista Casagrande abre a nova temporada. No campo da música, o cantor conversa com o rapper Rappin Hood, o compositor Walter Franco, a lenda do hip hop, Nelson Triunfo, o vocalista da banda Velhas Virgens, Paulão, e os membros do conjunto Mickey Junkies. Entre os especialistas das letras, o programa traz bate-papos com o repórter Arthur Veríssimo e a autora de livros de viagens para mulheres, Gaia Passarelli.



Há ainda entrevistas com o dono da casa noturna Hangar 110, Marcão; e com o advogado Dr. Édio. A parceria com a revista Sexy, responsável pela produção de todos os strip-teases que encerram a atração, estrelados por mulheres da seleção da publicação adulta, também foi renovada.



A quinta temporada de "Nasi Noite A Dentro" estreia dia 22 de junho, à meia noite no Canal Brasil.