"Glow", nova série da Netflix, aborda o universo da luta livre de mulheres

Da mesma equipe de "Orange is the New Black" , a Netflix estreia na próxima sexta (23) a série "Glow" . A produção se passa em Los Angeles na década de 80 e acompanha uma atriz desempregada, que mantém vivo seu sonho de interpretar uma lutadora. A série original é protagonizada por Alison Brie, Betty Gilpin e Marc Maron.



"Glow" conta a história fictícia de Ruth Wilder (Alison Brie), uma atriz fora do mercado e batalhadora nos anos 80 em Los Angeles, que encontra uma última chance para o estrelato, ao entrar no mundo de glitter e collants das mulheres da luta-livre. Além de trabalhar com 12 desajustadas de Hollywood, Ruth tem que competir com Debbie Eagan (Betty Gilpin), ex-atriz de novelas que deixou o mercado para ter um bebê, apenas para seu sugada de volta ao trabalho quando sua vida perfeita não é mais o que parece. E no comando disso está Sam Sylvia (Marc Maron), um diretor de filmes-B quebrado e que agora precisa liderar esse grupo de mulheres em uma jornada pelo estrelato da luta-livre.



A primeira temporada de "Glow" estreia no dia 23 de junho na Netflix .