Lifetime ganhará nova identidade visual no Brasil

Em breve, o canal Lifetime ganhará uma nova identidade visual, com nova logomarcas e pacote gráfico em toda América Latina. As mudanças seguem o padrão da matriz norte americana que realizou a alteração no último fevereiro, sendo a quarta mudança no visual que o canal realizou nos últimos dez anos.



O Lifetime oferece uma programação voltada ao público feminino com shows modernos, sexy, emocionantes, ousados ​​e provocativos. O canal fornece aos espectadores uma seleção diversificada de filmes originais, dramas e reality-shows .



Dentre as novidades que acompanham a mudança no visual estão as estreias da 11ª temporada de "Project Runaway" , que passa a ser exibido pelo canal no Brasil; o spin-off "Project Runway: Empreendedores" ; o reality musical "The Pop Game" comandado pelo produtor musical Timbaland, além das novas temporadas de "Pequenas Grandes Mulheres" e "Pequenas Grandes Mulheres: Atlanta" .