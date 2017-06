Julho: Série policial "Private Eyes" estreia no FOX Life

Em julho, o FOX Life esteia a série "Private Eyes" . A produção acompanha um ex-esportista profissional de hóquei sobre gelo, que viverá mudanças profundas em sua vida ao unir forças com a detetive particular Angie Everett para criar uma potência de investigação única. A produção canadense tem no elenco nomes como Jason Priestley, Cindy Sampson, Barry Flatman, Jordyn Negri e Clé Bennett.



Matt Shade é ex-jogador de hóquei, que muda irrevogavelmente a sua vida quando decide formar uma parceria com a feroz detetive particular Angie Everett, para formar uma improvável força investigativa. Através de sua nova parceria, Shade é forçado a examinar quem ele se tornou e quem ele quer ser enquanto investigava crimes de alto risco. A dupla vai investigar crimes no mundo das corridas de cavalos, dos jantares chiques, da cena do hip hop de Toronto, da literatura escandalosa ou de clubes de magia.



"Private Eyes" conta uma história por episódio e estreia dia 12 de julho , às 19h45 no FOX Life . A série possui 10 episódios de 60 minutos cada, com episódios inéditos todas as quartas-feiras neste horário e também no App da FOX .