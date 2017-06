Julho: Comédia familiar "Life in Pieces" chega às manhãs da FOX

Em julho, o canal FOX estreia a série "Life in Pieces" , que acompanha a história de uma família a partir das narrativas separadas de cada membro diferente deste grupo. No elenco nomes como Colin Hanks, Betsy Brandt, Thomas Sadoski, Zoe Lister-Jones, James Brolin e Dianne Wiest.



A comédia é sobre a vida de uma grande e feliz família e suas estranhezas, muitas vezes engraçadas, e os momentos cruciais da jornada deles contados pelos seus vários membros. Dos três filhos, o do meio, Matt, acaba de encontrar seu “verdadeiro amor”, sua sócia, Colleen. O caçula, Greg, e sua esposa Jen estão nas nuvens com o nascimento de seu primeiro filho. E a primogênita da família, Heather, e seu marido, Tim, estão com tanto medo do “ninho vazio” que estão considerando ter outro filho.



Os pais de Matt, Greg e Heather são Joan - a adorável matriarca da família que faz de tudo pelos seus filhos – e John – o patriarca que procura meios para não aparentar chegar aos 70 anos. À medida que as vidas da família se desenrolam em quatro histórias curtas a cada semana, eles tentam saborear esses pequenos momentos que passam muito rápido, mas que permanecem para sempre, já que são eles que realmente importam e são o sentido da vida.



"Life in Pieces" estreia dia 02 de julho , às 09h no canal FOX .