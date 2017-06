Você está lendo um tópico

Agosto: "Trolls", Bridget Jones e Meryl Streep são destaques no Telecine Premium

VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades de agosto na Rede Telecine . São destaques da sessão " Superestreia" do Telecine Premium a animação "Trolls" , a comédia romântica "O Bebê De Bridget Jones" , o drama "Florence: Quem é Essa Mulher?" e o drama de ação "Horizonte Profundo" .



Maryl Streep brilha em "Florence - Quem é Essa Mulher?" ( 19 de agosto , às 22h). Na década de 1940, a socialite nova-iorquina Florence Foster Jenkins persegue obsessivamente uma carreira de cantora de ópera. Infelizmente, a sua ambição excede em muito seu talento. Aos seus ouvidos, sua voz é linda, mas para todos os outros é absurdamente horrível. O seu marido, o ator St. Clair Bayfield, tenta protegê-la de todas as formas da dura verdade, mas um concerto no Carnegie Hall coloca toda a farsa em risco. Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson completa o elenco.



A animação " Trolls" ( 26 de agosto , às 22h) apresenta Poppy (Anna Kendrick), a otimista líder dos Trolls, e seu total oposto, Tronco (Justin Timberlake). Juntos, essa improvável dupla de Trolls deve embarcar em uma aventura que os leva muito além do único mundo que eles conhecem.



Renée Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsey estão em "O Bebê De Bridget Jones" ( 05 de agosto , às 22h). No terceiro filme da série, Bridget Jones continua solteira. Depois de aceitar o convite de uma amiga do trabalho para ir a um festival de música pop, lá ela acaba “acidentalmente” dormindo com o desconhecido e sedutor Jack Qwant. Pouco depois, em um batizado, a verborrágica inglesa reencontra Mark, seu amor do passado. E eles acabam... dormindo juntos. Mais algumas semanas se passam, e Bridget se encontra grávida. E, sem ter certeza de quem é o pai da criança, adia a “revelação”, enquanto ambos acreditam ser o verdadeiro pai do bebê de Bridget Jones.



Mark Wahlberg estrela "Horizonte Profundo - Desastre no Golfo" ( 12 de agosto , às 22h). Baseada em eventos reais, a história se passa no Golfo do México, na plataforma de perfuração marítima Deepwater Horizon. Diante de um dos piores vazamentos de petróleo na história dos EUA, Mike Williams (Wahlberg) e os demais trabalhadores embarcados lutam para escapar com vida do terrível acidente. Dylan O'Brien, Kate Hudson, John Malkovich e Kurt Russel também estão no elenco.



