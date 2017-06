É-Paraná deve encerrar transmissão analógica via satélite

O canal aberto É-Paraná deverá encerrar sua transmissão analógica via parabólica para todo país no próximo dia 4 de julho, terça-feira.



A emissora retransmite para o estado do Paraná parte da programação da TV Cultura e TV Brasil, intercalando com blocos locais.



Após a saída do sinal analógico a programação poderá ser vista em formato digital, com os seguintes parâmetros de sintonia: frequência 3985, polarização Horizontal, symbol rate 2170, no satélite Star One C2.