Série Incertezas Críticas tem episódio com o filósofo Tzvetan Todorov

O entrevistado do episódio inédito da série Incertezas Críticas desta quinta-feira, 22 de junho às 23h30, no canal Curta! é o filósofo búlgaro (falecido em 07 de fevereiro de 2017) Tzvetan Todorov .



Na entrevista, Todorov fala sobre sua trajetória, política, literatura e arte e sobre os inimigos da liberdade e da democracia no mundo contemporâneo. Para ele, a democracia não se define por um princípio único, mas pelo equilíbrio que se estabelece entre vários princípios. E a liberdade torna-se um inimigo íntimo da democracia na medida em que a liberdade do mais forte oprime os mais fracos.



Ele concedeu uma entrevista em seu apartamento em Paris, onde morava, para o diretor e roteirista da série Daniel Augusto. Incertezas Críticas tem Rodrigo Menck como diretor de fotografia, produção executiva de Fernando Dias e Maurício Dias e produção de Kênya Zanatta da Grifa Filmes.