Food Network anuncia nova diretora de vendas publicitárias

A Scripps Networks Interactive anunciou a contratação da experiente Célia Kakitani como diretora de vendas publicitárias. Baseada em São Paulo, a executiva será responsável pelo desenvolvimento e implementação das estratégias de vendas publicitárias e execução para o canal Food Network no mercado brasileiro. O anúncio foi realizado pelo vice-presidente de vendas publicitárias e afiliados da Scripps Networks América Latina, Mauro Paez-Pumar, para quem Célia deverá se reportar.



“ Como a Scripps Networks Interactive continua expandindo em escala e o escopo de suas redes em toda a América Latina, é importante garantir que seja totalmente representada por especialistas da área ", diz Mauro Paez-Pumar vice-presidente de vendas publicitárias e afiliados da Scripps Networks América Latina. “ A Célia possui experiências bem-sucedidas na estruturação de equipes de vendas, e manter um forte relacionamento com nossos clientes é fundamental para ampliar as vendas publicitárias do Food Network Brasil e alcançar outros níveis de negócios ”.



Antes da Scripps Networks Interactive, Célia Kakitani trabalhou na AMC Networks International , onde lançou e supervisionou as operações comerciais da empresa no Brasil. A executiva traz para a Scripps Networks mais de 18 anos de experiência em empresas como Turner Broadcasting System América Latina, Discovery Communications e Globosat.



Célia é formada em Propaganda e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Trilíngue, fala português, inglês e espanhol.