Nat Geo Wild estreia a série inédita "Cidade dos Cães"

A expressão “ cachorro é o melhor amigo do homem ” nem sempre faz sentido quando se reflete na quantidade de cães abandonados que existe no Brasil. De acordo com a Organização de Saúde Mundial, estima-se que há mais de vinte milhões de cães abandonados no país e que dois milhões deles, incluindo cães de raça e vira-latas, estão na Grande São Paulo.



A partir de 24 de junho, às 22h30, o canal Nat Geo Wild vai explorar a fundo este tema e mostrar o trabalho de profissionais que lutam para resgatar, cuidar e buscar novos lares para todos esses animais, na nova série “ Cidade dos Cães ”, que é uma produção original da Fox Networks Group Brasil.



O programa combina ação e informação para que cada telespectador possa chegar às suas próprias conclusões sobre causas, consequências e soluções para o abandono de animais em grandes cidades. Em cada um dos 10 episódios de “ Cidade dos Cães ”, o público poderá conhecer a história de alguns desses animais e suas jornadas em busca de uma nova casa e família, já que menos de 30% dos cães abandonados - contando os que são destinados ao Centro de Controle de Zoonoses da capital do estado, e os que ficam em abrigos temporários providenciados por guardas privados - encontram um lar permanente.