Rafa! em 20 Jun 2017 - 21:22







Comissão do Senado rejeita parecer favorável à reforma trabalhista... - Veja mais em https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201...;cmpid=copiaecola











Ademir em 20 Jun 2017 - 21:24







Esse congresso não tem moral para tirar direitos dos trabalhadores.



A REFORMA MAIS IMPORTANTE E EXCENCIAL É A REFORMA POLÍTICA.



Antes dela, qualquer outra reforma e simplesmente um golpe contra o povo.

















