Aeroporto de Congonhas ganha novo nome

Rafa! em 21 Jun 2017 - 13:43



Aeroporto de Congonhas ganha novo nome



A partir desta segunda-feira (19), o Aeroporto de Congonhas passa a se chamar Aeroporto de São Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre em razão de lei sancionada pelo presidente da República Michel Temer (PMDB). Decisão foi publicada nesta segunda, no Diário Oficial da União.





Aeroporto de Congonhas passa a se chamar Aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas Nobre (Divulgação/Veja SP)



A lei origina-se do Projeto de Lei da Câmara 89/2012, do ex-deputado João Bittar. A homenagem foi feita para o ex-deputado José Freitas Nobre, que ficou conhecido pela luta pela redemocratização do país.



Ele foi vice-prefeito de São Paulo e, vítima de perseguição política durante a ditadura militar, teve que se exilar na França. Morreu em São Paulo em 1990.



