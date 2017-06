Você está lendo um tópico

Televisão

Maisa se pronuncia sobre polêmica envolvendo Dudu Camargo

Rafa! em 21 Jun 2017 - 14:08



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1928 | São Paulo - SP



Maisa se pronuncia sobre polêmica envolvendo Dudu Camargo



No último domingo, 18 de junho, Maisa Silva participou do quadro "Jogo dos Pontinhos" do Programa Silvio Santos ao lado do apresentador do telejornal Primeiro Impacto, Dudu Camargo. A participação da atriz gerou uma certa polêmica nas redes sociais devido a uma brincadeira feita por Dudu. Através de um texto em sua página oficial no Facebook, Maisa decidiu se manifestar sobre o ocorrido.





Foto: Divulgação/SBT



"Tô começando esse texto dizendo que eu não estou fazendo isso pq estou me sentindo pressionada, ou como se eu devesse explicações, e etc.

Estou fazendo pelas pessoas que têm carinho comigo e se preocupam com meu bem estar. Minha apresentação no Programa Silvio Santos, do último domingo (18), está sendo motivo de questionamento e ataques nas redes sociais. Isso é comum, pois vivemos em uma sociedade onde a mulher muitas vezes não tem voz e precisa lutar com situações constrangedoras e brincadeirinhas todos os dias. Quando uma menina de 15 anos não aceita qualquer brincadeira ou comentário, e se posiciona, causa espanto. E muita gente se sente no lugar de tentar repreender tal atitude como se me conhecessem, ou se fossem meus pais. Infelizmente as pessoas não conhecem os bastidores. Muito menos minha relação com o Silvio, e com outros colegas de trabalho. Com certeza, uma parcela dos telespectadores, gostariam que eu aceitasse tudo o que aconteceu no programa, como dançar com um rapaz mais velho (mesmo eu NÃO querendo), ou beijá-lo. Estamos aqui para trazer reflexão: até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo? Não, é não! Recebi muitas mensagens de apoio, pelo posicionamento e por não aceitar tudo em nome do entretenimento. Eu sou uma adolescente de 15 anos como qualquer outra, me posiciono com as causas necessárias, falo o que penso, sempre mantenho minha educação, tenho o direito de liberdade de expressão, de gostar ou não gostar, e nunca precisei ficar criticando as pessoas nas redes sociais para me sentir melhor. Agradeço o apoio e compreensão do nosso público, espero que vcs tenham uma ótima noite, muita paz, respeito e menos ódio né??? Eu faço o que amo, pras pessoas que eu amo! Não vou mudar o meu jeito para agradar a ninguém... espero que vocês sempre sejam quem vocês são ❤ Um beijo! Maisa"



A atriz fez questão de ressaltar que ama o seu trabalho e faz questão de se posicionar em relação a causas necessárias, além de agradecer o carinho do público e daqueles que a mandaram mensagens positivas.



Ademir em 21 Jun 2017 - 15:17



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3245 | Paranavaí - PR



Alguém já perguntou para esse cara o que ele acha da tal marisa.



Aliás, essa menina tem 15 anos, e se relacionar com criança da cadeia.

















