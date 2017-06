Você está lendo um tópico

Golpe do Uber já afetou mais de 40 mil brasileiros

21 Jun 2017



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1928 | São Paulo - SP



Golpe do Uber já afetou mais de 40 mil brasileiros



São Paulo — Um novo golpe usando cupom de desconto falso da Uber já afetou mais de 40 mil brasileiros, de acordo com a empresa de segurança digital ESET.





Uber: cupom falso rouba dados de internautas (Shannon Stapleton/Reuters/Reuters)





O link malicioso divulgado nas redes sociais e WhatsApp leva a uma falsa página de cadastro no serviço da Uber, prometendo um desconto no valor de 100 reais em corridas no aplicativo de transporte individual urbano.



Depois de preencher os dados, a vítima é direcionada para a página oficial de login da Uber. As informações dadas no site falso são roubadas, uma técnica de engenharia social chamada phishing.



Segundo o site Convergência Digital, a ESET recomenda sempre desconfiar de promoções muito vantajosas como essa.



No passado, a Uber já ofereceu descontos de 50 reais, 20 reais e agora dá 10 reais de créditos em duas viagens para novos usuários de seu aplicativo.



