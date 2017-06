Você está lendo um tópico

Wyllys e Rosário batem boca com deputado evangélico

Rafa! em 21 Jun 2017 - 15:11



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1928 | São Paulo - SP



Wyllys e Rosário batem boca com deputado evangélico



Os deputados Jean Wyllys (PSol-RJ) e Maria do Rosário (PT-RS) travaram um embate com o evangélico Ezequiel Teixeira (Podemos).





Jean Wyllys: embate com evangélicos



O bate-boca aconteceu durante um protesto do deputado contra a decisão do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que vem considerando inconstitucionais as leis municipais que proíbem o ensino de educação sexual nas escolas.



Teixeira disse na Tribuna da Câmara que a ideologia de gênero “é imposição de uma minoria, disfarçada de luta contra o preconceito e um acinte às famílias”.



Jean Wyllys foi para o embate, afirmando que o verdadeiro acinte é “deturpar uma agenda de equidade de gênero e de combate ao bullying e a homofobia”.



Ezequiel, enquanto isso, esbravejava do outro lado: “essa ideologia é um lixo, um lixo moral!”



