Discovery Kids anuncia parceria com Cirque du Soleil para desenvolvimento de série

O canal Discovery Kids anunciou nesta quarta-feira, dia 21 de junho, o estabelecimento de parceria estratégica com a Cirque du Soleil Images , área de produção multimídia do Cirque du Soleil, para o desenvolvimento de uma série original live-action que será produzida pela Apartment 11 em associação com a TVOKids.



Gravada em Montreal, a atração terá a participação da produtora, diretora e compositora Cris Morena como produtora executiva e compositora da trilha sonora original da série. Leila Basen (de Heartland) lidera a equipe de roteiristas.



Ambientada em uma escola fictícia para artistas circenses, a série conta a história de um grupo de jovens atletas e acrobatas. Juntos, eles se esforçam para atingir a excelência enquanto aprendem a trabalhar em equipe e a superar seus próprios limites. Durante suas aventuras, os artistas desenvolvem uma amizade genuína e lidam com os altos e baixos do processo de amadurecimento em um ambiente tão único e diferente.



Com cenas captadas na sede internacional do Cirque du Soleil , a série transporta os espectadores ao universo mágico do circo e aos bastidores da direção de arte, do figurino e dos treinamentos, a partir de um trabalho conjunto entre artistas, artesãos e criativos do Cirque du Soleil junto aos criadores e artistas da série.