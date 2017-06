Multishow faz homenagem ao cantor Cristiano Araújo

O programa TOP TVZ , do canal pago Multishow , deste sábado, dia 24, traz a Faixa Bônus especial “ 2 anos sem Cristiano Araújo ”, em homenagem ao cantor.



Os fãs do artista poderão matar um pouco da saudade com seus sucessos como “Maus Bocados”; “Cê Que Sabe”; e “Bará Berê”.



O TVZ entra na grade do Multishow às 10h, com os clipes das músicas nacionais e internacionais mais tocadas do Brasil.