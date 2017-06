Oi busca parceria para abertura de novas franquias em Mato Grosso

A Oi esta prospectando novos franqueados em cinco cidades do Mato Grosso para abrir seu próprio negócio com a marca Oi em 2017, são elas: Cáceres, Juína, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e Várzea Grande.



A Oi oferece transmissão de voz local e de longa distância, telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura e a maior rede wi-fi do Brasil. Com uma marca entre as mais importantes do Brasil e presença em todo o território nacional, a Oi oferece aos franqueados métodos e processos consolidados, gestão e suporte profissionais e amplos programas de treinamento.



Para ser um franqueado ou representante comercial da Oi, focado em venda de produtos e serviços, é necessário: Ter identidade com a marca e com o negócio Oi; Ter perfil mobilizador e comunicativo, focado em resultados e excelência de atendimento; Ter visão geral de liderança, gestão de pessoas e finanças; Estar à frente da operação da loja. A Oi oferece portfólio completo de soluções de telecom que contemplam telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura e telefonia fixa. A companhia evoluiu recentemente o seu portfólio de serviços de telecom, tornando os planos mais atraentes, acompanhando a dinâmica do mercado.