Lifetime estreia o drama "Estocolmo, Pensilvânia"

O canal pago Lifetime estreia na quarta-feira, dia 28 de junho, a partir das 22h, a produção Estocolmo, Pensilvânia (Stockholm, Pennsylvania). O filme é protagonizado por Saoirse Ronan, Cynthia Nixon, Jason Isaac e David Warshofsky e fala sobre uma jovem que depois de ter sido sequestrada na infância, luta para se adaptar à sua vida quando volta para casa.



Depois de ter desaparecido por 17 anos, Leia (Saoirse Ronan) é encontrada milagrosamente e voltou para casa com seus pais Marcy (Nixon) e Glen Dargon (Warshofsky), mas após tanto tempo, Leia se sente distante da família. Criada por seu sequestrador, Benjamin McKay (Isaacs), ela se encontra incapaz de se conectar com os que mais a amam, e anseia por uma vida ao lado da única figura paterna que conheceu até o momento, Ben, assim como a segurança que tinha morando no sótão, onde era escondida.



Para os Dargon, as feridas de seu desaparecimento são profundas, mas Marcy não está disposta a perder Leia de novo e fará o que for possível para não se separar de sua filha novamente, sem se importar se seu casamento pode desmoronar por isso. Leia não tem noção do mundo exterior, o que permite a Marcy mantê-la mais ou menos confinada durante o complicado tempo de adaptação.