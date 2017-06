Desligamento do sinal analógico na região de Goiânia é aprovado

O GIRED (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) aprovou durante reunião nesta quarta-feira, dia 21/06, o desligamento total do sinal analógico em Goiânia e em 28 municípios do entorno às 11h59 de hoje.



O grupo tomou a decisão após pesquisa do Ibope Inteligência, verificar que entre os que 92% dos domicílios da região já contam com sinal digital. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 15 deste mês.



A pesquisa constatou ainda que em São Paulo 99% dos domicílios já tem cobertura do sinal digital e somente 1% são analógicos. Segundo a pesquisa após o desligamento nenhum domicílio fica sem TV. A região de São Paulo conta com 7.209.802 domicílios.



O próximo desligamento do sinal analógico está marcado para o dia 26 de julho em Recife e mais 14 municípios. Depois de Recife, está marcado o desligamento da TV analógica em Fortaleza (CE); Salvador (BA); Juazeiro do Norte (CE) e Sobral (CE) para o dia 27 de setembro deste ano. A previsão de desligamento do sistema no Rio de Janeiro (RJ) e em Vitória (ES) deverá ocorrer em 25 de outubro. Em Belo Horizonte (MG) e na região metropolitana, está marcado para 8 de novembro. E, no interior de São Paulo - Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Santos e a região do Vale do Paraíba - deverá acontecer no dia 29 de novembro