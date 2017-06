FOX Premium 2 estreia nova temporada da série Power

O canal de televisão por assinatura FOX Premium 2 estreia com exclusividade no Brasil na mesma noite que nos Estados Unidos a quarta temporada do seriado Power , o famoso drama criminal ambientado entre as cenas glamorosas dos clubes noturnos de Nova York e o violento submundo do tráfico internacional de drogas. Neste domingo, 25 de junho, às 23h, no FOX Premium 2 na TV e em live streaming pelo acesso Premium do App da FOX.



Na quarta temporada de Power , James 'Ghost' St. Patrick (Omari Hardwick) está na prisão, depois de ser preso por sua ex-noiva, a fiscal Ángela Valdés (Lela Loren), por um assassinato que não cometeu. Ghost não pode escapar das decisões que teve no passado, nem de seus inimigos. Sua luta pela redenção o levará a enfrentar cara a cara os federais e aos meios de comunicação. No entanto, seu maior obstáculo, segue sendo ele mesmo e sua luta interna entre o homem que quer ser e o que realmente é.