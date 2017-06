SKY Pré-Pago lança micro recargasde canais de filmes, esportes e adulto

A operadora de multisserviços SKY passa disponibilizar mais opções de recarga para seus clientes em todo o Brasil. A operadora é a única que oferece opcionais de curta duração, que variam de 3 a 30 dias, de canais Telecine, HBO, Premiere, Combate, Sexy Hot, SexPrive e Playboy TV.



Os clientes que quiserem aproveitar a melhor programação de filmes no conforto de casa poderão realizar uma recarga de 30 dias de canais HBO a partir de R$ 19,90. Também há as opções de recargas dos canais Telecine por 15 dias, a partir de R$ 22,90 e 30 dias por R$ 34,90.



Quem é apaixonado por esporte poderá acompanhar os principais campeonatos de futebol do País e ainda torcer pelo seu time de coração com a recarga de 7 dias do canal Premiere por R$ 29,90. A empresa traz ainda o Combate , canal com a melhor programação de lutas, em recarga de 7 dias por R$ 49,90 ou 30 dias por R$ 74,90.



Os clientes também poderão efetuar recarga dos canais adultos Sexy Hot + Playboy TV por 3, 15 ou 30 dias por R$ 9,90, R$ 22,90 e R$ 25,90, respectivamente. Há disponível também recargas do canal Sex Zone ou SexPrive por 30 dias por R$34,90.



“ O lançamento dessas recargas é mais uma evolução do SKY Pré-Pago e mostra nossa preocupação em criar opções personalizadas e direcionadas aos diferentes perfis e janelas de consumo de nossos clientes em todo o país ”, diz Alfredo César de Souza, diretor de Pré-Pago da SKY. As novas micro recargas estão disponíveis para clientes SKY Pré-Pago com pacotes ativos.